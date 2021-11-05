На снос здания довоенного аэровокзала в Екатеринбурге готовы потратить 700 тысяч рублей

В других странах довоенные аэропорты не сносят, а превращают в культурные центры. Фото: Google Карты. Панорама

Управление Госавианадзора по УрФО объявило тендер на демонтаж здания довоенного аэропорта на Белинского, 246. На снос аэровокзала готовы выделить 700 тысяч рублей.

Это следует из информации с сайта госзакупок. Средства выделят из федерального бюджета. Заявки принимаются до 10 ноября, в этот же день пройдёт электронный аукцион.

Подрядчик должен демонтировать здание в течение 20-ти дней после подписания договора. В документации отмечается, что здание не входит в перечень объектов культурного наследия.

Напомним, здание довоенного аэропорта располагается на территории, где идёт строительство ТЦ "Золотой". Также здесь планируют организовать новый транспортно-пересадочный узел, в который войдет автовокзал.