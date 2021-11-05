Данные переписи населения лягут в основу долгосрочных планов по строительству школ и больниц в Свердловской области

Перепись населения проходит до 14 ноября. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области продолжается Всероссийская перепись населения (ВПН). На основе этих данных будут создаваться планы по развитию инфраструктуры региона.

Также полученная информация позволяет достоверно узнать число людей, их маршруты передвижения и организовать для их нужд соответствующую логистику. Об этом рассказала директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова.

"На основе данных ВПН составляются долгосрочные планы по строительству поликлиник, детских садов, школ, учреждений культуры, объемов жилищного строительства и других объектов инфраструктуры — дорог, линий электропередачи, газопроводов и так далее", - цитирует Юлию Лаврикову департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, пройти перепись населения можно и на портале госуслуг до 8 ноября. Подробнее о Всероссийской переписи населения читайте в номере "Областной газеты" за 15 октября.

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