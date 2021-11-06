В Берёзовском городском округе ввели карантин из-за вспышки африканской чумы свиней

Карантин из-за африканской чумы свиней введено уже на 9 территориях. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области расширили список территорий, где введён карантин из-за африканской чумы свиней (АЧС). В перечень включили Берёзовский городской округ.

Соответствующее распоряжение подписал и.о. губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Карантин будет действовать до 20 декабря 2021 года. До этого момента на заражённую территорию может заходить только персонал и заезжать транспорт, который занимается ликвидацией заболевания.

В пределах 10 км от эпизоотического очага установлена угрожаемая зона по африканской чуме свиней.С этой территории запрещены вывоз свиней и продукции животноводства, а также проведение сельскохозяйственных ярмарок и заготовка кормов. Вводится мораторий на проведение охоты.

Другим распоряжением организовали изъятие животных на территориях Белоярского, Сысертского районов и ЗАТО Уральский с возмещением ущерба.

Ранее "Областная газета" писала, что режим ЧС из-за африканской чумы свиней введён в пяти свердловских муниципалитетах. Речь идёт о Камышловском районе, Камышловском ГО, ГО Богданович, ГО Сухой Лог и Пышминском ГО.

Также два очага выявили в Нижнем Тагиле. Один из двух был выявлен в одном из подсобных хозяйств в селе Калиновском - там три животных заразились африканской чумой свиней. На поражённой территории - в личном хозяйстве гражданина Савина и в радиусе 20 км от него начали изымать свиней.

Восьмой территорией, где ввели карантин, стал мусорный полигон в Богдановиче.

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