В Екатеринбурге 7 ноября стартовал горнолыжный сезон

На "Уктусе" можно кататься на сноуборде и горных лыжах. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге сегодня, 7 ноября, открывается горнолыжный сезон. На горе Уктус пройдут праздничные мероприятия.

Программа мероприятий размещена на сайте ГКЛ Уктус. Организаторы запланировали массовый спуск с горы спортсменов и любителей, бесплатные пробные занятия с инструкторами для всех желающих, а также соревнования по самым эффектным трюкам и детскую программу с аквагримом и мастер-классами.

Вход на гору свободный. Для прохода в кафе комплекса необходимо будет предъявить QR-код.

5 ноября состоялось техническое открытие горнолыжного комплекса. В этот день можно было бесплатно прокатиться на подъёмнике, из-за чего у них скопились большие очереди.