В Екатеринбурге 7 ноября стартовал горнолыжный сезон

В Екатеринбурге сегодня, 7 ноября, открывается горнолыжный сезон. На горе Уктус пройдут праздничные мероприятия.
Программа мероприятий размещена на сайте ГКЛ Уктус. Организаторы запланировали массовый спуск с горы спортсменов и любителей, бесплатные пробные занятия с инструкторами для всех желающих, а также соревнования по самым эффектным трюкам и детскую программу с аквагримом и мастер-классами.
Вход на гору свободный. Для прохода в кафе комплекса необходимо будет предъявить QR-код.
5 ноября состоялось техническое открытие горнолыжного комплекса. В этот день можно было бесплатно прокатиться на подъёмнике, из-за чего у них скопились большие очереди.