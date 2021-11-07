Якутского шамана Александра Габышева задержали в Екатеринбурге

Александр Габышев, известный как якутский шаман, задержан в Екатеринбурге. Он помещён в местную психиатрическую больницу.

Его задержали ещё 5 ноября. Об этом сообщает "Коммерсант - Урал" со ссылкой на источники в медицинских кругах и силовых структурах.

При задержании у него была с собой справка из психиатрической больницы. Защитники Александра Габышева написали в Facebook, что у них нет информации, как он попал в Екатеринбург.

"Каких-либо официальных уведомлений о выписке Александра Габышева из Новосибирской психбольницы с интенсивным наблюдением или о том, что он покинул больницу иным образом, защите не поступало. Выясняем ситуацию", - сообщили на странице в сообществе.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пока не подтвердил, но и не опроверг информацию о задержании Габышева.

Александр Габышев получил известность в марте 2019 года, когда отправился пешком из Якутска в Москву, чтобы, по его словам, "изгонять Путина". Осенью 2019 года его задержали на 202-ом км трассы М-53 "Байкал" и отправили в Якутию. С мая по июль 2020 года он содержался в Якутском республиканском психоневрологическом диспансере. В конце сентября 2021 года Александр Габышев был направлен на лечение в психиатрическую больницу в Новосибирске.