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Общество
7 ноября 2021, 20:15

Опровержение: задержанный в Екатеринбурге шаман оказался не Александром Габышевым

Задержанный в Екатеринбурге шаман оказался другим человеком. Путаница вышла из-за того, при задержании он представился Александром Габышевым.

Настоящая личность задержанного установлена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"При задержании он представился Габышевым. Сейчас установлено, что это другой человек - Николай Дылыков из Улан-Удэ, он состоит на учете МВД, как психически больной", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге был задержан Александр Габышев, известный как якутский шаман. Защитники Габышева писали в Facebook, что у них нет информации, как он попал в Екатеринбург.

Позже они обзвонили все 15 райотделов полиции Екатеринбурга и Свердловскую областную психиатрическую больницу. Нигде не подтвердили доставление Александра Габышева.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых корреспонденту "Областной газеты" не подтвердил, но и не опроверг информацию о задержании Габышева.

Областная газета Свердловской области

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