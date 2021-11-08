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8 ноября 2021, 09:57

Прокуратура Свердловской области проверит приёмную семью, откуда сбежала девочка

Вывеска: Прокуратура Свердловской области

Прокуратура проверит приёмную семью, из которой сбежалаФото: Галина Соловьёва

В Свердловской области прокуратура организовала проверку приёмной семьи. Оттуда сбежала девочка.

В Интернете появилась информация, что в Североуральске 14-летняя девочка ушла из приёмной семьи, потому что там не заботятся о детях должным образом. Сообщалось, что шесть ребят голодают. Также приёмные родители не покупают им необходимую одежду и обувь (не приобрели школьную и зимнюю одежду) и оставляют детей одних на несколько дней. Прокуратура организовала проверку.

"Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В частности, в приёмной семье будет проведена проверка, в ходе которой будет дана оценка всем изложенным фактам", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также надзорное ведомство проверит работу органов опеки и попечительства по работе с данной семьёй. Кроме этого, будут опрошены педагоги образовательных учреждений, в которых обучаются дети. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Областная газета Свердловской области

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