Мода на муралы

Мурал на экологическую тему на проспекте Победы в Каменске-Уральском Фото: Пресс-служба администрации Каменска-Уральского

Наверняка вы видели на торцевых стенах жилых домов огромные изображения чего-либо или чьи-то портреты. Это муралы (вид уличного искусства), которые сейчас набирают популярность в уральских городах. Герои и темы – самые разные, а вот качество таких картин напрямую зависит от мастерства художников.

Портрет разведчика Николая Кузнецова на стене дома в Талице Фото: Алексей Кунилов

Улитка и завод

На днях необычный мурал появился в Каменске-Уральском на проспекте Победы. Арт-объект украшает стену одной из девятиэтажек. Это большая картина на экологическую тему, её создали мастера граффити Олег Stan, Игорь Frayo и Александр Alshey (кстати, их работы есть во многих российских городах). Художники изобразили трубный завод в большой траве, а рядом ползущую улитку.

«Я много работал с эскизом, стараясь каждый раз совершенствовать его: подбирал цвета, что-то перерисовывал и дополнял новыми элементами. Дольше всего работал именно с цветовой палитрой. Хотел, чтобы фон оставался фоном и не мешал восприятию того, что находится на переднем плане», – цитирует пресс-служба мэрии Каменска-Уральского художника Олега Stan.

Мурал – подарок городу от Трубной металлургической компании (входит в СинТЗ и нынче отмечает 20-летие). Картину оценил глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов:

– Здорово, что крупные градообразующие предприятия принимают участие в жизни города, являются нашими надёжными социальными партнёрами. В том числе украшают город такими замечательными объектами.

Мурал «Открытая власть» на здании администрации Берёзовского Фото: Пресс-служба администрации Берёзовского

Плотина и Лего

Сегодня муралы можно увидеть в Карпинске (они на патриотическую тематику, созданы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне), Талице (портрет разведчика Николая Кузнецова, уроженца округа), в Екатеринбурге (например, на доме по улице Малышева у ТЦ «Алатырь» висит гигантский портрет космонавта Юрия Гагарина).

В Краснотурьинске муралы придумали использовать не только на жилых домах, но и на общественных туалетах и разных бытовках как средство маскировки. К примеру, в этом году большая картина украсила стену городской плотины, создавала её команда художников во главе с Юлией Белоусовой – жительницей города, членом Союза художников России. На картине – прогулочная зона вдоль набережной реки Турьи на закате. Кстати, руку к муралу в прямом смысле слова приложил мэр Краснотурьинска Александр Устинов. Он много лет увлекается живописью и рисует картины с фотографий.

– Работали масляными красками, на всё про всё ушло три недели, – рассказал он.

А в Берёзовском рискнули и отдали под мурал одну из стен городской администрации по улице Театральной. Называется он «Открытая власть» и по виду напоминает конструктор Лего. Идея принадлежит главе округа Евгению Писцову, а рисовали мурал уличные художники, участники фестиваля «Стенограффия».

– Здание администрации выбрали потому, что оно расположено около парка Победы, где любят отдыхать семьи березовчан. Наблюдая сегодня за реакцией прохожих – улыбки, бурные обсуждения родителей и детей, я убеждаюсь в том, что решение было правильным. Есть и ещё один момент: на всех уровнях власти сегодня много говорят об открытости, но имидж чиновника-«нелюдя», кажется, не искореним. А ведь в администрациях работают такие же обычные люди. Рисунок «Открытая власть» – и об этом тоже, – сказал Евгений Писцов.

Мурал «Северский поток» на здании Северского трубного завода в Полевском Фото: Редакция газеты «Рабочая правда»

Металл и вьюнок

В Полевском нынче открыли мурал на здании Северского трубного завода. Его нарисовали буквально за несколько дней художники Анна и Виталий Черепановы, семейная пара из Екатеринбурга. Использовали аэрозольные баллончики и композит. На картине изображены куски труб красного цвета (как раскалённый металл), на них фигура заводчанина и табличка: «Внимание! Работают люди». Всё это в обрамлении растения – зелёного вьюнка, который, по словам авторов, символизирует человеческую волю и единение с природой.

«Фасад оказался сложным — на нём окна, лесенка, он покрыт щебнем. Но удалось всё вписать в композицию. У фигуры заводчанина есть реальный прототип – мы сфотографировали его в цехе во время одного из посещений. Возможно, по характерной позе он себя узнает», – цитирует Анну Черепанову информационный портал города Полевской24.рф.

Реакция на мурал оказалась неоднозначной. В соцсетях несколько полевчан написали: «Очень здорово выглядит, лучше, чем просто серая стена», «Очень классно получилось», а некоторые прокомментировали: «Это примитивизм», «Дети рисуют лучше». Между тем в администрации Полевского сообщили, что данный проект был одобрен руководством Северского трубного завода и реализован в рамках шестой Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Мурал к юбилею Победы на стене одного из домов в Карпинске Фото: Галина Соловьёва

Кстати: Как пояснили в областном министерстве энергетики и ЖКХ, выбор места под мурал и его эскиз должны согласовываться с администрацией города, в частности, с архитектурным управлением. Желательно согласовать мурал с управляющей компанией и жильцами, если он размещается на стене многоквартирного дома (это общедомовое имущество). Главное, чтобы мурал не являлся рекламой (пусть даже завуалированной) или заказным плакатом с громкими лозунгами. Прежде всего это искусство – для украшения городского пространства и создания настроения у жителей.

Глава Краснотурьинска показывает мурал на стене городской плотины, в создании которого он сам принимал участие Фото: Галина Соловьёва