Скончался эск-глава Минэнерго РФ Сергей Шматко

Сергей Шматко руководил Министерством энергетики четыре года. Фото: кадр из передачи ТЭК, интервью с Сергеем Шматко

На 56-м году жизни умер бывший министр энергетики Сергей Шматко. Он руководил Министерством энергетики с 2008 года по 2012 год. Известно, что Сергей Шматко учился в Свердловске.

"От имени Министерства энергетики Российской Федерации и от себя лично приношу глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, члена Общественного совета Минэнерго России С.И. Шматко.", - сообщил действующий Министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Также глава Минэнерго добавил, что Сергей Шматко - один из самых авторитетных руководителей ТЭК, который внёс большой вклад в развитие энергетики.