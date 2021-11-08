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8 ноября 2021, 13:30

Скончался эск-глава Минэнерго РФ Сергей Шматко

  Ксения Лязер
Сергей Шматко руководил Министерством энергетики четыре года. Фото: кадр из передачи ТЭК, интервью с Сергеем Шматко

Сергей Шматко руководил Министерством энергетики четыре года. Фото: кадр из передачи ТЭК, интервью с Сергеем Шматко

На 56-м году жизни умер бывший министр энергетики Сергей Шматко. Он руководил Министерством энергетики с 2008 года по 2012 год. Известно, что Сергей Шматко учился в Свердловске.

"От имени Министерства энергетики Российской Федерации и от себя лично приношу глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, члена Общественного совета Минэнерго России С.И. Шматко.", - сообщил действующий Министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Также глава Минэнерго добавил, что Сергей Шматко - один из самых авторитетных руководителей ТЭК, который внёс большой вклад в развитие энергетики.

Сергей Шматко родился 26 сентября 1966 года в Ставрополе. С 1983 года учился в Уральском университете (Свердловск) на математико-механическом факультете. После демобилизации продолжил учёбу на факультете экономики университета Марбурга (ФРГ), который окончил в 1992 году.

В 1990-е годы работал аудитором и директором по консультированию инвестиций в России. Позже занимал разные должности во Всероссийском банке развития регионов, Росэнергоатоме, ВНИИАЭС по экономической стратегии.

12 мая 2008 года назначен министром энергетики России. В 2013 году назначен на должность специального представителя Президента России по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.

Награждён государственными наградами Российской Федерации: орденом Дружбы (2008), орденом Почёта (2009) , орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2012), орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (2021). 

Областная газета Свердловской области

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