QR-код: кого и насколько могут наказать за допуск и вход без сертификата о вакцинации?

В общей сложности с 30 октября по 7 ноября в регионе составили 1 969 протоколов об административных правонарушениях, в том числе о несоблюдении масочного режима и правил работы свободных от ковида зон. Фото: Павел Ворожцов

Прошло чуть больше недели, как в Свердловской области начала действовать система QR-кодов для допуска в большинство общественных мест. За контроль соблюдения противокоронавирусных мер взялись всерьёз, однако нежелающие соблюдать их находятся. В общей сложности с 30 октября по 7 ноября в регионе составили 1 969 протоколов об административных правонарушениях, в том числе о несоблюдении масочного режима и правил работы свободных от ковида зон.

Штраф до миллиона

Всего с 30 октября межведомственные контрольные группы проверили 21 803 объекта потребительского рынка на Среднем Урале, в том числе объекты розничной торговли и оказания услуг, торговые и торгово-развлекательные центры. Также прошли проверки в 4 700 единицах общественного транспорта – искали нарушителей масочного режима.

Одно из крупных нарушений выявили на рыночном комплексе на улице Бахчиванджи в Екатеринбурге – на входе в один из магазинов, где продают обои, никто не проверял QR-коды. За это директор торговой точки понесёт административную ответственность.

Как сообщили «ОГ» в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом, наказать владельцев разных заведений, где не соблюдают требования по пропуску по QR-кодам, могут по статье 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения). Как пояснили в министерстве общественной безопасности Свердловской области, составляется протокол об административном правонарушении и направляется в суд. Дальше суд проверяет состав и событие правонарушения и привлекает к административной ответственности. Поплатиться по этой статье могут:

должностные лица – штрафом до 300 тысяч рублей или дисквалификацией до трёх лет;

– штрафом до 300 тысяч рублей или дисквалификацией до трёх лет; индивидуальные предприниматели или юридические лица – штрафом от 500 тысяч до миллиона рублей или же приостановлением деятельности предприятия до 90 суток.

Код спросим, паспорт – нет

Журналист «Облгазеты» прошёл по нескольким заведениям общественного питания в центре Екатеринбурга – нигде не согласились пропустить без QR-кода, справки о вакцинации или медотвода и ПЦР-теста. Тем не менее в столице Урала нашлись заведения, которые выступили против введённых ограничений. В конце нерабочей недели на страницах сразу двух ресторанов в социальных сетях появились уведомления, что они готовы обслуживать посетителей без QR-кодов, так как «не имеют права допускать дискриминацию». В тот же день с проверкой в рестораны выехали контрольные группы, но никаких нарушений не выявили – информацию признали несоответствующий действительности. А администрация заведений поспешила откреститься от опубликованных ранее от их лица заявлений, назвав их фейками, и даже разослала гостям письмо с опровержениями.

– По поводу Instagram – это всё, конечно, фейк. Точно так же проверяем QR-коды. Естественно, мы не можем без QR-кодов. В Instagram нигде не написано, что мы пускаем гостей без QR-кодов. Всё точно мы проверяем. В Instagram только было написано, что мы в прежнем режиме работаем. Прежний режим у нас до 23:00. Соответственно, мы ничего не нарушаем, – заявил управляющий одного из ресторанов Сергей Белимов.

Житель Ревды Евгений Жуков, он же руководитель боулинг-центра «Трон» и ресторана «Флинс» (оба заведения находятся в крупнейшем городском торговом центре «Квартал»), написал в соцсетях: «QК-код мы спросим, но требовать удостоверения личности не станем!!!! Вы не обязаны носить в своей стране паспорт. Вы не обязаны иметь аккаунт на Госуслугах. Вы не обязаны иметь смартфон. Вы не обязаны иметь дома принтер. На ресепшн у меня лежит Конституция Российской Федерации».

Его пост поддержали более 200 ревдинцев. После этого Евгений написал: «Ребята, спасибо большое за комментарии к моей, да и думаю, к большей части населения нашего города оценки восприятия ситуации относительно QR-кодов. Я призываю тех, кто не уверен в своём иммунитете – вакцинироваться, а те, у кого всё порядке с иммункой, пусть самостоятельно принимают решение – ставить или нет».

Драки за вакцину

Между тем в нескольких торгово-развлекательных центрах Екатеринбурга очевидцы сняли на камеру потасовки в очередях на вакцинацию: на роликах видно, как перед прививочными пунктами толпятся десятки людей. В ТРЦ «Алатырь» спор возник из-за того, что перед прививочным пунктом сформировалось сразу две очереди. В торгово-развлекательных центрах «VEER Mall» и «Мега» народное негодование вызвала новость о том, что вакцина закончилась, и после нескольких часов ожидания людям придётся разойтись по домам.

– Конечно, хочется сказать, чтобы люди не скапливались в очередях: надо было привиться некоторое время назад, когда никаких очередей не было, – прокомментировал эту ситуацию заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. – Коли так получилось, то мы должны увеличить и количество волонтёров, и бригад. Мы выделяем дополнительно волонтёров и передвигаем специалистов, которые должны заниматься плановой медицинской помощью, на эту работу. Количество бригад вакцинации будем увеличивать.

Квесты в торговых центрах проходят и те, у кого уже есть QR-коды. Так, в торговом центре «Радуга-Парк» охрана не пустила внутрь екатеринбуржца, предъявившего вместе с кодом водительские права. В качестве документа, удостоверяющего личность, у мужчины потребовали паспорт. Доводы о том, что несколько часов назад он уже проходил в здание и водительского удостоверения было достаточно, охранников не убедили. В нескольких торговых центрах посетители, штурмуя пост охраны, начали пускать в ход кулаки. Как минимум в двух случаях конфликты закончились вызовом Росгвардии.

ВАЖНО! Перед началом длинных праздников в Свердловской области ввели дополнительные меры противодействия COVID-19 – соответствующий указ №624-УГ, размещённый на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области pravo.gov66.ru, 2 ноября подписал исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Шмыков. Новый документ запрещает вход в торгово-развлекательные центры детей до 18 лет без сопровождения родителей или законных представителей. Работодателям рекомендуется перевести на дистант всех непривитых первым компонентом сотрудников. Также сокращён срок, в течение которого люди могут предъявлять вместо QR-кода справку о вакцинации первым компонентом при посещении свободных от ковида зон – с 15 декабря до 1 декабря. При этом указ расширяет перечень объектов, куда можно пройти без QR-кода или медицинских документов – теперь к ним относятся, в частности, салоны оптики и ортопедические салоны.

В ТЕМУ В Екатеринбурге родители массово пожаловались на систему QR-кодов в свердловскую прокуратуру: подписи под обращением поставили почти 500 человек. Горожане ссылаются на то, что без пропуска не могут провести детей на занятия в кружки и спортивные секции. Как сообщили в пресс-службе ведомства, обращение сейчас находится на рассмотрении.

В сложной ситуации сейчас находятся и свердловские пенсионеры, которые не дружат с Интернетом и технологиями – многим ничего не выдают в поликлинике после прохождения курса вакцинации против ковида, а получить QR-код с Госуслуг они не могут, так как не имеют учётной записи на портале.

За ложный QR-код – уголовная ответственность Иван Кадочников, юрист, адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов: – Обычный гражданин, предъявивший ложный QR-код охраннику, несёт уголовную ответственность по статье 327 УК РФ (подделка документов), по которой предусмотрено лишение свободы до двух лет. Согласно статье, состав преступления считается оконченным с того момента, когда человек предъявил ложный QR-код. То есть он имел умысел предъявить ложный QR-код, где-то изготовил его. Оправдаться в стиле «не знал, что за бумажка мне попалась», не получится. Подобный аргумент будет рассматриваться как заведомая ложь.

Код просрочен? Вчера многие СМИ сообщили о том, что в разных регионах на Госуслугах внезапно пропали QR-коды у тех, кто вакцинировался от коронавируса более полугода назад. К слову, именно вчера в России начали водится новый сертификат единого образца о вакцинации или перенесённом COVID-19. Оперативный штаб Свердловской области быстро отреагировал на это и сообщил, что «принял решение сейчас, до завершения на федеральном уровне урегулирования всех процессов, связанных с работой Госуслуг и QR-кодов, действовать в регионе по ранее действовавшим правилам. Собственникам и администрациям объектов COVID-19-free рекомендуется допускать людей исходя из того, что срок действия сертификата составляет 1 год.». Вскоре Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и Министерство здравоохранения России сообщили о сохранении прежних сроков действия сертификатов о вакцинации, заявив, что неполадки произошли «в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг», и сейчас QR-коды восстанавливаются.

Опубликовано в №206 от 09.11.2021 под заголовком «Код (не)доступа»