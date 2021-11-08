Свердловское МЧС предупреждило об опасности тонкого осеннего льда

Тонкий лёд может легко сломаться под весом человека.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по

В Свердловской области МЧС предупреждает об опасности выхода на тонкий лёд. С появлением первых морозов водоёмы региона начали замерзать и на застывшей поверхности стали регулярно замечать любителей зимней рыбалки и простых жителей.

Спасатели напоминают, осенняя вода опасна низкой температурой и появлением первого тонкого льда. Сейчас средняя толщина застывшей воды составляет от 2 до 5 см, выход на него опасен для жизни.

"Находясь на водоёме, не следует забывать об осторожности ни на секунду. Если вы отдыхаете с детьми, будьте особенно бдительны, не оставляйте их без присмотра и ещё раз расскажите о коварстве водной стихии. Не позволяйте детям самостоятельно гулять по берегам водоёмов, а тем более – выходить на лёд", - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Рыбакам спасатели советуют надеть спасательный жилет и не злоупотреблять алкоголем. В воде чаще гибнут люди в состоянии алкогольного опьянения. Даже слабоалкогольные напитки могут привести к потери контроля над собой.

Сотрудники МЧС просят сообщать близким, куда и насколько вы отправляетесь. При себе необходимо иметь надёжные средства связи.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи необходимо сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".

Напомним, в прошлом году уральские рыболовы несмотря на тонкий лёд открыли зимний сезон уже 5 ноября.