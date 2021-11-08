Кабмин РФ расширил господдержку обустройства гидротехнических сооружений в регионах

Речь идёт об объектах, необходимых для защиты территорий от паводков и наводнений. Фото: Павел Ворожцов.

Регионы России смогут получать федеральное финансирование теперь и на проведение инженерных изысканий и подготовку проектно-сметной документации. Соответствующий документ подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт об объектах, необходимых для защиты территорий от паводков и наводнений. Как говорится в постановлении, финансирование будет доступно только тем регионам, чей уровень бюджетной обеспеченности не превышает показателя 0,7. К слову, в Свердловской области уровень расчётной бюджетной обеспеченности превышает показатель 1,0.

Изменения коснулись госпрограммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов". Отмечается, что сейчас дополнительные средства регионам на разработку проектов по строительству и ремонту гидротехнических сооружений могут направляться только при наличии отдельных поручений Президента и председателя Правительства.

Также сообщается, что данное решение значительно ускорит работы по строительству гидротехнических сооружений. При этом повысит уровень защиты граждан, их имущества и объектов инфраструктуры от негативного воздействия водной стихии.

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