С 9 ноября открываются прямые авиарейсы из Екатеринбурга на остров Маргарита

Список авиакомпаний-перевозчиков и графики рейсов будут известны позже. Фото: Евгения Скачкова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсиа. По итогам переговоров было принято решение открыть с 9 ноября регулярные прямые рейсы из трёх российских городов на курортный остров Маргарита.

Речь идёт о Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

"С завтрашнего дня наши авиакомпании будут совершать регулярные рейсы между Москвой, Петербургом, Екатеринбургом с одной стороны, и островом Маргарита с другой", - передаёт слова Сергея Лаврова ТАСС.

Список авиакомпаний-перевозчиков и графики рейсов будут известны позже.

По словам главы МИД РФ, Венесуэла и Россия сейчас активно реализует планы в инвестиционной и торгово-экономической политике. Лавров отметил, что эти планы касаются сотрудничества в сферах транспорта, логистики, нефтегазовой сфере и в сфере туризма, а также в области мирного использования космического пространства.