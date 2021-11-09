Страсти вокруг QR-кодов, мода на муралы, интервью с Денисом Логуновым перед его путешествием в Антарктиду и многое другое – в номере «ОГ» за 9 ноября

Доброе утро, дорогие читатели. Позади несколько праздничных дней, которые вы провели без свежего номера «Областной газеты», наверняка по ней соскучились и теперь радуетесь встрече. Мы постарались вас не разочаровать.

Прошло чуть больше недели, как в Свердловской области начала действовать система QR-кодов для допуска в большинство общественных мест. Как восприняли новшество свердловчане, насколько ответственно отнеслись к проверке кодов доступа в учреждениях и организациях, какие эксцессы произошли на почве применения QR-кодов – журналисты «ОГ» собрали факты по всему региону.

По городам и весям Свердловской области прокатилась мода на муралы – рисунки на торцах зданий. В Талице жилую многоэтажку украсил портрет разведчика Николая Кузнецова, а в Березовском картина «Открытая власть» появилась на здании городской администрации. Подробности и мнения о достоинствах и недостатках монументальной настенной живописи – в материале на 2-й странице номера.

Екатеринбуржец Денис Логунов отправился с экспедицией в Антарктиду. Что он взял с собой на Южный полюс и какую акцию приготовил для школьников – в эксклюзивном интервью «ОГ».