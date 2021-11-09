Уральский полпред пригрозил жёстко пресекать попытки продажи QR-кодов

Ответственность будут нести продавцы и покупатели QR-кодов. Фото: Галина Соловьёва.

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев анонсировал проверки по фактам фальсификации QR-кодов. Попытки реализации поддельных кодов будут пресекаться на территории всего федерального округа.

Как говорится на официальном сайте полпреда, Владимир Якушев поручил оперативно выявлять источники сообщений о продаже QR-кодов и пресекать их реализацию. Задача была дана главным федеральным инспекторам и правоохранительными органами.

«Мы будем жёстко пресекать любые попытки продажи QR-кодов во всех регионах УрФО. Предупреждаю: виновников ждёт максимально серьёзное наказание. Не могу оставить этот вопрос без контроля, потому что речь идёт о жизни и здоровье людей», - заявил Якушев. Он уточнил, что ответственность будут нести продавцы и покупатели QR-кодов.

Ранее в Кургане следователи выявили преступную схему. За денежное вознаграждение медработник через посредников вносил заведомо ложные сведения в информационную систему о проведении вакцинации от коронавируса. Злоумышленники задержаны. Один из них находится под домашним арестом, ещё двое - под подпиской о невыезде. Им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Добавим, в Свердловской области в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, за нарушение режимов QR-кодов и ношения масок составлено 1 969 протоколов. 517 из них - в Екатеринбурге.

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