Алексей Шмыков назвал отстающие по переписи населения свердловские муниципалитеты

На 9 ноября перепись прошли 3 млн 350 тысяч свердловчан. Фото: Алексей Кунилов.

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков провёл брифинг на тему Всероссийской переписи населения в регионе. На 9 ноября, перепись прошли 3 млн 350 тысяч свердловчан.

По словам и.о. губернатора, в 2010 году недосчитались 190 тыс. свердловчан. Алексей Шмыков подчеркнул, что знать точное число свердловчан важно для того, чтобы главы муниципалитетов понимали, сколько людей проживает в каждом населённом пункте, людей какого возраста и каких социальных групп. На основании этих данных в дальнейшем принимается решение, сколько средств направить в муниципалитеты для строительства больниц, детсадов, школ, дорог.

На сегодняшний день уже переписано 3 млн 350 тыс. человек. Ещё около 1 млн человек перепись не прошли.

"Все регионы оцениваются в период переписи. Есть свои передовики, среди которых центральная Россия - Москва, Подмосковье. Там показатели переписанных граждан приближается к 100%. У нас - чуть более 75%", - отметил Алексей Шмыков.

Также он назвал свердловские муниципалитеты, которые отстают от остальных. Речь идёт о крупных промышленных городах: Нижний Тагил, Серов, Каменск-Уральский, Первоуральск. В сельских территориях люди участвуют в переписи гораздо активнее. Алексей Шмыков добавил, что лично его темпами переписи удивили Волчанск, Слободо-Туринский район, Кушва.

Напомним, Всероссийская перепись населения в России проходит с 15 октября по 14 ноября. Изначально пройти ВПН в онлайн-формате через портал Госуслуг можно было до 8 ноября, однако из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и введением нерабочих дней, такую услугу было решено продлить до конца переписи.

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