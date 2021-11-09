Объявлен новый набор в шоу «Ты супер! 60+»

Возраст – не помеха мечте, считают организаторы проекта «Ты супер! 60 +». Фото: Телеканал НТВ

Телеканал НТВ уже начал принимать заявки на проект «Ты супер! 60+». Попытать удачу, чтобы спеть с большой сцены на всю Россию, могут все талантливые и одинокие люди старше 60 лет, которые живут в домах престарелых, находятся под присмотром органов социальной защиты или те, чьи родственники живут далеко и связи с ними не поддерживают.

Чтобы попасть на кастинг, который пройдёт удалённо, необходимо заполнить анкету на сайте НТВ, снять видео с кратким представлением себя и сделать видеозапись одной или нескольких песен. Допускаются записи выступлений, снятых на конкурсах. Всё это необходимо отправить по электронной почте на два адреса: vorontsova-tv@mail.ru, eliseeva55@yandex.ru. Если видео не прикрепляется к письму, то нужно загрузить его на любой файлообменник и прислать ссылку по электронной почте. Также необходимо указать номер мобильного телефона для обратной связи. Заявки можно подавать до 15 декабря 2021 года. Остаётся надеяться, что все желающие принять участие в проекте разберутся с этой инструкцией или попросят помощи более продвинутых в технологиях людей.

Авторы проекта уверены: возраст – не преграда на пути к мечте. Все, кто пройдёт отбор, отправятся в Москву. Организаторы проекта заверяют, что возьмут на себя все расходы на проезд, проживание и питание конкурсантов. Само участие в конкурсе также бесплатное.

Напомним, что премьера проекта «Ты супер! 60+» состоялась в начале мая этого года. Участие в первом сезоне приняли 45 человек из разных регионов России и даже из стран СНГ. Талант исполнителей оценивают известные судьи: композитор, народный артист России Игорь Крутой, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина и популярные певцы Стас Пьеха и Ирина Дубцова. По традиции, которая сложилась ещё в детском проекте «Ты супер!», поддерживать выступающих приходят известные люди.

Опубликовано в №207 от 10.11.2021