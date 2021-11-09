Пенсионерам из Екатеринбурга отказали в награде «Совет да любовь», так как они подали документы на неделю раньше

Из-за бюрократических циркуляров заветная награда для четы Кузнецовых из Екатеринбурга превратилась в наказание. Фото: Павел Ворожцов

Головной болью и изрядно потрёпанными нервами закончилась для четы Юрия и Людмилы Кузнецовых попытка подать документы для подготовки предложения к награждению их знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь». Сначала в МФЦ приняли пакет документов, подготовленный пенсионерами, а через день попросили забрать его, сославшись на «дефекты в запросе». Возмущённые читатели обратились в «Облгазету».

Как известно, на награждение знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» могут претендовать только те семейные пары, что прожили непрерывно в браке не менее 50 лет и воспитали одного или нескольких детей. Чета Кузнецовых, проживающих в Екатеринбурге, под эти критерии полностью подходит – детей у них трое. Единственная их оплошность – подали документы чуточку раньше: полувековой юбилей со дня свадьбы у Юрия Ниловича и Людмилы Николаевны был 3 ноября этого года. А свои документы в офис МФЦ, расположенный в Екатеринбурге по адресу Громова, 145, они сдали 26 октября. Во второй половине дня 28 октября из МФЦ позвонили с просьбой забрать документы обратно.

– О том, что надо было подавать документы после 3 ноября, нам никто не сказал. Наоборот, торопили всё сделать до праздников, – рассказывает Юрий Кузнецов. – И это был не первый наш визит в МФЦ: сначала не знали, какие документы нужно предоставить, потом принесли не все, и вот на третий раз специалист их приняла, сказав, что больше ничего не надо. Мы вздохнули с облегчением, и даже подумать не могли, что документы не примут.

Юрию Кузнецову 83 года, инвалид, передвигается с трудом. Обивать пороги учреждений для таких людей сегодня тяжело не только физически, но и опасно в связи со сложившейся эпидситуацией.

– Почему эти документы нельзя запустить в работу после 3 ноября? Ради чего надо стариков гонять? Это же издевательство! – негодует пенсионер.

Эти вопросы мы адресовали в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Свердловской области. Ответ за подписью директора учреждения Анастасии Девятых пришёл довольно оперативно. Она сообщила, что «специалист по приёму документов предупреждал заявителей о возможном отказе органа в предоставлении услуги, указав на дефекты в запросе».

«Согласно п. 5.2.4. соглашения между МФЦ и территориальным отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской области – управлением социальной политики министерства социальной политики Свердловской области по Ленинскому району города Екатеринбурга… документы в электронном виде были направлены в тот же день без нарушения срока. 28.10.2021 из управления поступил возврат с комментарием: «Право подачи заявления для подготовки предложения о представлении к награждению знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» на основании представленного свидетельства о браке наступает 03.11.2021». Также сообщаю, что документы, которые вернулись из управления, направить снова после 03.11.2021 не представляется возможным, поскольку соглашением предусмотрена передача в электронном виде принятых пакетов в день подачи документов», – говорится в ответе.

Вот только сам Юрий Кузнецов говорит, что специалист МФЦ не предупреждал супругов о возможном возврате документов из-за несоблюдения сроков их подачи.

– Не забираем документы, потому что сидим на карантине. Сейчас мы остались у разбитого корыта: документы собрали, а их не приняли, виноватыми оказались мы. И что нам сейчас делать, не говорит никто. Я просил специалиста МФЦ дать телефон заведующей, она не дала. Сколько можно нас мурыжить? – вопрошает пенсионер.

КСТАТИ В МФЦ действует услуга по бесплатному выезду к заявителям, достигших возраста 80 лет и старше. То есть формально чета Кузнецовых может вызвать специалиста на дом, но приедет ли он – неизвестно, поскольку Людмиле Николаевне ещё нет 80 лет.

Опубликовано в №207 от 10.11.2021