Новый вольер для белых медведей в зоопарке Екатеринбурга сможет принять до четырёх особей

Работы по реконструкции идут полным ходом. Фото: Анна Митчина

В Екатеринбургском зоопарке продолжаются работы по реконструкции вольера для белых медведей. На обновлённой территории смогут разместить до четырёх животных.

В новом вольере появится три дополнительных внутренних помещения для животных. Берлоги и родильная комната будут располагаться не под ногами людей, как раньше, а на территории обитания медведей. Решётку заменят на стекло - так безопаснее для животных, а гости зоопарка смогут наблюдать за ними через подводное остекление.

После реконструкции площадь вольера увеличится. У самки вместо 135,4 кв. метра будет в пользовании 315,6 кв. метра, а у самца - 364,6 кв. метра вместо 135,6 кв. метра.

"Когда скончался Умка, для многих горожан это стало личной трагедией. Медведя любили, к нему привыкли. Но мы не могли сразу поселить здесь второго медведя, потому что по нормативам 150 квадратных метров нужно на одну особь. У нас было около 300 метров, но вольер был очень старым, поэтому сначала решили сделать ремонт", - пояснил Алексей Орлов.

После реконструкции в вольере сможет жить четыре особи. Компанию оставшейся в одиночестве Айне составит медведица Хатанга, которая сейчас проходит реабилитацию в Московском зоопарке. Но приобретать третьего и четвёртого животного в планах у Екатеринбургского зоопарка пока нет.

Сейчас уже демонтирован старый вольер, залита основная плита и самый крупный бассейн. Бетонно-кирпичные работы планируется завершить до конца года. Этот этап финансируется за счёт бюджета города. С января начнут использовать средства партнёра - "Роснефти". Всего реконструкция вольера обойдётся в 35 млн рублей. Каждый участник вложил по 50% от суммы.

Завершение работ планируется на апрель 2022 года.

Напомним, белый медведь Умка умер в апреле этого года. Он прожил в Екатеринбургском зоопарке 23 года. Сотрудники зверинца предполагали, что животное скончалось, проглотив детский мячик, брошенный в вольер. По результатам экспертной проверки оказалось, что Умка умер из-за кровоизлияния в мозг.