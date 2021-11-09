На занятиях в «Университете неформального образования» пенсионеры общаются и выполняют творческие задания. Фото: Галина Соловьёва

Муниципальное объединение библиотек Екатеринбурга начало проект «Активные старшие». Горожане старше 60 лет могут записаться на факультеты для самообразования по литературе, искусству, психологии, финансовой или цифровой грамотности и бесплатно разнообразить свой досуг.

– Из-за пандемии проблема социального одиночества и недостатка событий для людей в возрасте встала особенно остро, поэтому мы решили придумать программу, которая давала бы пенсионерам возможность для самореализации и развития. Проект «Активные старшие» – это неформальное университетское образование, встречи в форме практических занятий, поэтому мы не выдаём никаких сертификатов или дипломов, – рассказывает организатор проекта, заведующая отделом оперативного управления и методической поддержки библиотек-филиалов НатальяЩепина.

На каждом факультете «университета неформального образования» бесплатно обучаются от 40 до 120 человек. Занятия проводятся на базе нескольких библиотек в разных районах Екатеринбурга раз в месяц. Коронавирус не пугает ни организаторов, ни «студентов», правда, сейчас по новым требованиям в группе каждый раз – не более 20 человек, которые проходят только по QR-кодам. Занятия проводят не только сотрудники городских библиотек, но и приглашённые эксперты из организаций-партнёров проекта: Екатеринбургский центр медицинской профилактики, Уральское главное управление Центрального Банка России. А каждую последнюю среду месяца те, кто обучаются на направлении «искусство», посещают бесплатную экскурсию в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.

– Наши занятия на факультете искусств проходят в библиотеке имени Герцена. Очень интересно, но огорчает, что встречаемся только раз в месяц – хотелось бы чаще, – комментирует пенсионерка из Екатеринбурга Людмила Кямкина. – Например, на первом занятии у нас была иконопись – интересно узнать, как пишут и изготавливают иконы. Преподаватель-искусствовед рассказала, как перекликаются цвета и образы, что значит свет и многое другое.

Тем не менее одно из самых популярных направлений обучения в проекте «Активные старшие» – психология, эти занятия проходят только в одной библиотеке Екатеринбурга. По словам преподавателя факультета психологии Анны Ткач, здесь бабушки и дедушки узнают, как справиться с тревожностью, и рисуют, чтобы понять себя.

– Мы часто используем техники бессознательного. Когда человек не может что-то выразить – он может начать рисовать, а это обладает особым лечебным действием, – говорит Анна Ткач.

В конце этого года занятия у обучающихся закончатся. Следующий набор желающих на проект «Активные старшие» стартует с конца января 2022 года. Записаться можно будет по телефону 8 (343) 358–18–81.

Опубликовано в №207 от 10.11.2021