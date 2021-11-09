«Нас не накроет скуки тень»: как ветераны Дегтярска активно проводят время и облагораживают город

Дегтярские ветераны периодически работают мётлами на стадионе, где занимаются спортом. Фото: Из архива совета ветеранов ДРЭС

С таким лозунгом идёт по жизни группа ветеранов из Дегтярска, которых объединили задорный характер, умение радоваться жизни и желание время от времени прибирать если не всю планету, то хотя бы город, в котором живёшь.

Есть у них и ещё одна точка соприкосновения – общее славное трудовое прошлое. Костяк группы составляют ветераны Дегтярского района электросетей (ДРЭС) – подразделения Западных электрических сетей. Вместе работали не одно десятилетие и после выхода на пенсию продолжают дружить, общаться. Заслуженный отдых ветераны предпочитают проводить активно, с выдумкой и пользой для здоровья.

Как решили заняться спортом? Можно сказать, по указу президента.

– В 2014 году был принят ряд важных документов о развитии спорта в России, в том числе и массового, о возрождении движения ГТО – «Готов к труду и обороне», – вспоминает жительница Дегтярска Халида Каримова. – Тогда стали создавать группы для занятий физкультурой людей старшего возраста. Мы в молодости занимались лёгкой атлетикой, играли в баскетбол, волейбол, поэтому записались в числе первых. Желающих оказалось так много, что одной группой не обошлось.

Самой старшей из спортсменок этой компании Лидии Сухановой уже за 80 лет, остальные разменяли седьмой или восьмой десяток, но годы ничему не помеха. Пенсионерки успешно сдают нормы ГТО в своей возрастной группе и участвуют в городских кроссах и лыжных гонках, занимая призовые места.

– В нашем городе есть секция лучников, мы в неё тоже записались, – говорит Халида Каримова. – У нас есть луки, а мишень сами придумали и соорудили по идее бывшего председателя нашего совета ветеранов Альбины Гладких. Натягиваем на футбольные ворота полотно ткани, а на него вешаем подушку. Стрелы у нас, разумеется, с резиновыми наконечниками, но это не мешает поражать цель.

Дегтярск город небольшой, но в нём есть и Дворец культуры, и физкультурно-оздоровительный комплекс, и стадион, на котором ветераны стараются поддерживать чистоту и порядок – устраивают субботники, а также проводят с подростками воспитательные беседы, учат не мусорить там, где играешь и тренируешься. После одной такой уборки они все и сфотографировались – Любовь Щедова, Татьяна Семечева, Ирина Петунина, Вера Рычкалова, Зинаида Галиакбарова, Лидия Суханова, Халида Каримова, Зинаида Кормишина.

В последние полтора года посещение спортзалов то и дело ограничивают из-за коронавируса, но никто не мешает заниматься спортом и скандинавской ходьбой на свежем воздухе. Ветераны устраивают походы, летом – купания, зимой – катание на лыжах или санках.

– Муж Альбины Гладких заядлый рыбак, и нас к этому делу приохотил, – говорит Халида Каримова. – В прошлом году подготовились как следует и отправились на подлёдный лов. Самым удачливым медали вручили. А потом уху варили, пили горячий чай, пели песни. Сейчас с нетерпением ждём, когда мороз снова скуёт реки и озёра льдом.

Заказать всем красные шляпки придумала одна из ветеранов, остальные идею поддержали. Фото: Из архива совета ветеранов ДРЭС

Опубликовано в №207 от 10.11.2021