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Общество
9 ноября 2021, 16:10

В Греции у россиян принимается бумажный сертификат о вакцинации "Спутником V"

Распечатанный QR-код

Свидетельство о вакцинации будут принимать в бумажном виде. Фото: Павел Ворожцов

В Греции российские туристы столкнулись с тем, что греческое приложение не распознаёт QR-код о вакцинации "Спутником V". Представители европейской страны сообщили, что у россиян принимаются бумажные сертификаты.

Греция признаёт "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря первичной медико-санитарной помощи страны Мариоса Фемистоклеуса. По его словам, греческое приложение не распознаёт российские коды из-за того, что страна не предоставила "ключи" для считывания.

"QR-код, используемый для "Спутника" или другой вакцины - это не только наша работа, также должно быть сотрудничество другого государства. По крайней мере, мы в Греции являемся одной из самых гибких стран с точки зрения признания других сертификатов", - сказал Мариос Фемистоклеус.

Он пояснил, что россиянам достаточно показать его на бумаге и сертификат будет принят.

Напомним, 14 мая Греция сняла все ограничения на въезд иностранных туристов. При въезде в страну путешественникам необходимо было лишь подтвердить свой антиковидный статус - с 30 июня при въезде в страну всем туристам требуется отрицательный результат ПЦР-теста.

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