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9 ноября 2021, 18:31

Названо условие, при котором на Среднем Урале отменят QR-коды

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Для общественного транспорта пока не планируется введение QR-кодов. Фото: Павел Ворожцов.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, при каких условиях в целом регионе может быть отменена система QR-кодов. Вопрос также касался работы развлекательных заведений после 23:00.

"Условие одно - как только у нас произойдёт существенное, кратное снижение заболеваемости. И мы естественно сможем такие решения принимать", - заявил замглавы региона в ходе сегодняшнего брифинга.

Он также сообщил, что для общественного транспорта пока не планируется введение QR-кодов.

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Сюжет

QR-код: введение системы пропусков в Свердловской области
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Областная газета Свердловской области

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