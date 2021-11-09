Названо условие, при котором на Среднем Урале отменят QR-коды

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, при каких условиях в целом регионе может быть отменена система QR-кодов. Вопрос также касался работы развлекательных заведений после 23:00.
"Условие одно - как только у нас произойдёт существенное, кратное снижение заболеваемости. И мы естественно сможем такие решения принимать", - заявил замглавы региона в ходе сегодняшнего брифинга.
Он также сообщил, что для общественного транспорта пока не планируется введение QR-кодов.
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