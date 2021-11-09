В ЦПКиО Екатеринбурга появится новая детская площадка на 4 тысячи "квадратов"

Все объекты на площадке будут выполнены из дерева и металла в натуральных оттенках. Фото: пресс-служба ЦПКиО им. Маяковского.

Екатеринбургский парк Маяковского обзаведётся ещё одной детской площадкой. Её площадь составит почти 4 тыс. квадратных метров, а все объекты на ней будут выполнены из дерева и металла в натуральных оттенках.

Полностью старая игровая площадка, расположенная слева от центральной аллеи, будет заменена летом 2022 года. Руководство парка уже приступило к закупке детского и спортивного игрового оборудования. Демонтаж старых объектов начнётся следующей весной. Новая площадка перед открытием пройдёт экспертизу на предмет безопасности и соответствия необходимым стандартам.

Ранее эта детская зона была платной, но в 2019 году администрация парка сделала её общедоступной.

"Теперь пришло время ее реновировать, тем более, что во время работ дети смогут проводить время в недавно открытом спортивно-игровом инклюзивном пространстве за главной сценой парка", - сообщает пресс-служба парка Маяковского.

Отмечается, что все деревья и кустарники при создании площадки останутся на месте - для этого все дорожки сделают насыпными. Зона будет безбарьерной, а для удобства мам с малышами в колясках на площадку можно будет зайти по пандусам, без бордюров и ступеней. На территории организуют площадки для игр с песком и водой, будет небольшая зона для детского театра, горки, качели, площадка для квеста, зоны отдыха в тени.

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