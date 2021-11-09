В России утверждён новый порядок регистрации безработных граждан

Цифровая платформа «Работа в России» позволит безработным гражданам освободиться от множества документов. Фото: Галина Соловьёва.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в порядок регистрации безработных граждан. Документ позволит автоматизировать поиск работы и сократить количество подаваемых документов.

Речь идёт о единой цифровой платформы «Работа в России», на которой постепенно начнут работать все центры занятости. Известно, что первые 19 регионов начнут работать уже в ноябре. Также более 60 регионов присоединятся к платформе с 1 января 2022 года. При этом Москва начнет работать на цифровой платформе только с 1 января 2023 года, сообщается на сайте кабмина.

По словам Михаила Мишустина, переход на единую цифровую платформу позволит искать работу по всей стране, независимо от места жительства.

Отмечается, что это освободит граждан от предъявления большинства документов. К примеру, больше не потребуется предъявлять трудовую книжку, документы об образовании и прочее - все необходимые документы будут загружены в систему с помощью межведомственного взаимодействия.

Кроме того, платформа позволит, например, студентам дневных отделений или людям, которые хотят сменить место работы, получить пособия по безработице. Для этого необходимо зайти на портал, заполнить заявление и прикрепить к нему резюме с указанием сведений об уровне квалификации и стаже работы. После чего начнётся автоматический поиск с помощью интеллектуальных технологий.

Напомним, что в конце июля текущего года Михаил Мишустин продлил упрощённый порядок регистрации безработных граждан до конца 2021 года.

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