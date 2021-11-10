Начало прокладки трамвайной ветки в Академический, чем Пореченкову нравится Маяковский, стоит ли широкой публике смотреть фильм «Разжимая кулаки» – и многое другое в номере «ОГ» за 10 ноября

Добрый день, дорогие читатели. Предлагаю перелистать свежий номер «Областной газеты».

О прокладке трамвайной линии в микрорайон Академический Екатеринбурга говорили так давно, что многие перестали в это верить. Однако на днях подрядчик вывел технику на улицу Вильгельма де Геннина и приступил к земляным работам. Пустить трамваи в Академический планируется к 300-летию уральской столицы. Подробности – на второй странице «ОГ».

В Алапаевском районе приступил к своим обязанностям новый глава Олег Булатов, а его предшественник Константин Деев занял пост заместителя министра физкультуры и спорта Свердловской области. О других перемещениях в этом муниципальном образовании – на первой странице номера.

Нежелание сидеть в четырёх стенах заставляет людей пожилого возраста заниматься спортом, туризмом, посещать кружки и школы. О вариантах увлечений – в нашем материале.

Михаил Пореченков в сопровождении оркестра под управлением Юрия Башмета прочёл в Екатеринбурге «Облако в штанах» Владимира Маяковского. Чем привлёкла артиста именно эта поэма – в интервью «ОГ».