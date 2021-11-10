Темы дня

Общество
10 ноября 2021, 06:00

Начало прокладки трамвайной ветки в Академический, чем Пореченкову нравится Маяковский, стоит ли широкой публике смотреть фильм «Разжимая кулаки» – и многое другое в номере «ОГ» за 10 ноября

Добрый день, дорогие читатели. Предлагаю перелистать свежий номер «Областной газеты».

О прокладке трамвайной линии в микрорайон Академический Екатеринбурга говорили так давно, что многие перестали в это верить. Однако на днях подрядчик вывел технику на улицу Вильгельма де Геннина и приступил к земляным работам. Пустить трамваи в Академический планируется к 300-летию уральской столицы. Подробности – на второй странице «ОГ».

В Алапаевском районе приступил к своим обязанностям новый глава Олег Булатов, а его предшественник Константин Деев занял пост заместителя министра физкультуры и спорта Свердловской области. О других перемещениях в этом муниципальном образовании – на первой странице номера.

Нежелание сидеть в четырёх стенах заставляет людей пожилого возраста заниматься спортом, туризмом, посещать кружки и школы. О вариантах увлечений – в нашем материале.

Михаил Пореченков в сопровождении оркестра под управлением Юрия Башмета прочёл в Екатеринбурге «Облако в штанах» Владимира Маяковского. Чем привлёкла артиста именно эта поэма – в интервью «ОГ».

Сюжет

«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.11.2021, 09:55 / Общество
Бульвар в Екатеринбурге назовут в честь скончавшегося топ-менеджера УГМК
10.11.2021, 09:13 / Общество
Более 8 тысяч случаев COVID-19 в Первоуральске и 2 тысячи - в Сухом Логе: статистика по городам
10.11.2021, 08:20 / Общество
Синоптики предупредили свердловчан об усилении ветра, метелях и заморозках
10.11.2021, 07:23 / Общество
В Екатеринбурге и Заречном ночью горели иномарки
09.11.2021, 20:00 / Общество
В России утверждён новый порядок регистрации безработных граждан