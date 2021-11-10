Бульвар в Екатеринбурге назовут в честь скончавшегося топ-менеджера УГМК

Информацию о присвоении наименования разместят в государственном адресном реестре. Фото: документ.

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга бульвару присвоят наименование «Владимира Белоглазова». Ранее в честь умершего руководителя УГМК решили назвать улицу.

Как говорится в новом документе, размещённом на сейте мэрии, в течение трёх дней со дня издания настоящего постановления департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений горадминистрации необходимо разместить в государственном адресном реестре сведения о присвоении наименования. Контроль возложен на замглавы Екатеринбурга Сергей Плахотина.

Напомним, почётный металлург, вице-президент благотворительного фонда "Дети России" Владимир Белоглазов ушёл из жизни 5 февраля 2021 года. На момент смерти ему было 64 года.

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