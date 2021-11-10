В России отмечается День сотрудника органов внутренних дел

День полиции отмечается 10 ноября. Фото: Алексей Кунилов

В России празднуют День сотрудника внутренних дел. Президент страны Владимир Путин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравили полицейских.

Видеообращение главы государства прозвучало в эфире телеканала "Россия 24". Он сказал, что в этот день отдают дань уважения и глубокой признательности людям, которые стоят на страже закона и порядка, выбравшим трудную, связанную с немалыми нагрузками и риском работу. Он добавил, что граждане предъявляют особые, повышенные требования к работе органов внутренних дел.

"И от вашего отношения к службе, от профессиональных и личных качеств каждого из вас зависит, насколько оправдаются эти ожидания.Необходимо и дальше повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью".

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что полицейские в нашем регионе надёжно и ответственно охраняют правопорядок, непримиримо борются с преступностью, обеспечивают безопасную и спокойную жизнь уральцам.

"Ваша напряжённая ежедневная работа способствует сохранению социальной стабильности, росту региональной экономики, повышению качества жизни людей. Сотрудники органов внутренних дел Свердловской области, решая задачи по обеспечению правопорядка, демонстрируют высокий профессионализм, мужество, верность служебному долгу", - сказал глава региона.

Он поблагодарил их за честную службу и пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в работе.

Полный текст поздравления читайте в сегодняшнем номере "Областной газеты".