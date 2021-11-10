Где в Свердловской области проходят ярмарки: список адресов

Ярмарка на площади 1905 года в Екатеринбурге станет последней в сезоне. Фото: Галина Соловьёва.

В ближайшие дни ярмарочные площадки появятся в 13 муниципалитетах Свердловской области. Приобрести различные товары можно будет в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Реже и других городах региона.

Список площадок на 11-14 ноября выглядит следующим образом:

Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2; на ул. Санаторной, 3; пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00); на площади 1905 года (13-14 ноября с 9:00 до 17:00); на ул. Академика Щварца, 17 (11-14 ноября с 10:00 до 20:00);

– универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2; на ул. Санаторной, 3; пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00); на площади 1905 года (13-14 ноября с 9:00 до 17:00); на ул. Академика Щварца, 17 (11-14 ноября с 10:00 до 20:00); Ирбит – универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00);

– универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00); Качканар – универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (12-14 ноября);

– универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (12-14 ноября); Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (еженедельно со вторника по воскресенье);

– универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (еженедельно со вторника по воскресенье); Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. Каляева, 33 (13 ноября);

– универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. Каляева, 33 (13 ноября); Кушва – универсальная ярмарка на ул. Союзов и ул. Станционной (12-14 ноября);

– универсальная ярмарка на ул. Союзов и ул. Станционной (12-14 ноября); Нижний Тагил – универсальная ярмарка "Для всей семьи" по ул. Юности, 47а (11-12 ноября с 10:00 до 18:00) и у ДК "Юбилейный" (11 ноября с 10:00 до 18:00);

– универсальная ярмарка "Для всей семьи" по ул. Юности, 47а (11-12 ноября с 10:00 до 18:00) и у ДК "Юбилейный" (11 ноября с 10:00 до 18:00); Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (14 ноября);

– сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (14 ноября); посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка "Осень-2021" на ул. Молодёжной, 1 (12-14 ноября);

– сельскохозяйственная ярмарка "Осень-2021" на ул. Молодёжной, 1 (12-14 ноября); Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (13 ноября с 9:00 до 17:00);

– универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (13 ноября с 9:00 до 17:00); село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (14 ноября с 11:00 до 15:00);

– универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (14 ноября с 11:00 до 15:00); Реж – универсальная ярмарка на ул. Калинина, 47 (13 ноября);

– универсальная ярмарка на ул. Калинина, 47 (13 ноября); Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику, опубликованному на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Как ранее писала "Областная газета", ярмарка на площади 1905 года станет последней в сезоне. С 15 ноября площадь 1905 года будет закрыта для подготовки к возведению Ледового городка.