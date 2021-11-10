В Академическом начали строить пирс и шатёр на воде

В этом году большой каток в Академическом планируют открыть 15 декабря. Фото: проект шатра из группы "Прокат Тут"

В восьмом районе Екатеринбурга появится шатёр на воде. Сегодня на берег пруда в Преображенском парке привезли доски и начали забивать сваи для пирса, накотором разместится полусфера.

В шатре этой зимой организуют пункт проката коньков и раздевалки для местных жителей. Напомним, что на пруду в Академическом ежегодно открывают большой каток. В этом году планируемая дата его открытия - 15 декабря.

"Всё больше поступает вопросов, а будет ли большой каток в Академическом этой зимой, ведь строительный городок, в котором размещался пункт проката и раздевалки переехал и совсем скоро на его месте начнется строительство администрации района. Решение найдено – шатёр сферической формы расположится в этом году на пирсе и вместит в себя всё необходимое для отличного отдыха. Уже совсем скоро начнётся строительство пирса и монтаж конструкций шатра", - рассказали ранее в компании "ПрокатТут".

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