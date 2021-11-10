Из-за оптимизации филиальной сети Сбербанка страдают прежде всего люди пожилого возраста – добираться до оставшихся отделений стало проблематично Фото: Галина Соловьёва

Тенденция последних лет – повсеместное внедрение безналичных расчётов и сокращение офисов организаций, где люди могут получать платежи и оплачивать оказанные услуги наличностью. Для молодых, владеющих современными гаджетами, в этом проблемы нет. А вот пожилым зачастую становится трудно получить даже пенсию. На это, например, пожаловались в коллективном письме в редакцию «Облгазеты» жители Екатеринбурга, проживающие на улице Ясной в домах 32 (корпуса 1,2,3), 34 и 36.

«Обращаемся к вам с просьбой помочь нам решить проблему отсутствия отделений Сбербанка в нашем микрорайоне, в пределах улиц Ясная, Шаумяна, Белореченская. В последнее время, в связи с цифровизацией и переходом на банковские карты, у нас были закрыты два отделения Сбербанка: по улице Ясная, 33 и Белореченская, 23.

Мы все пенсионеры, многие уже в преклонном возрасте, кто-то не имеет банковских карт, получает пенсию на сберкнижку, и привыкли, что нас обслуживают операторы Сбербанка наличными деньгами. Дойти до ближайшего оставшегося отделения Сбербанка, расположенного на улице Белореченской, 16, в силу своего здоровья кто-то уже не может. Встаёт вопрос о своевременной оплате коммунальных и прочих услуг, а кроме как через банкомат в нашем районе это сделать невозможно. Просим помочь в решении нашей проблемы, мы хотим, чтобы руководство Сбербанка всё же прислушалось к нашей просьбе и открыло отделение по адресу Белореченская, 23».

Одна из подписавших это обращение – 73-летняя пенсионерка Галина Шевченко. Она рассказала, что теперь многие вынуждены ездить за пенсией и оплатой коммунальных услуг в ближайшее отделение банка на такси. Выходит это недёшево.

– Пенсии и так-то невелики, а тут приходится по 200 рублей туда и обратно платить за проезд, чтобы их получить, – жалуется наша читательница и недоумевает, почему к мнению пенсионеров никто не хочет прислушаться, ведь до обращения в газету они направляли письма уже во многие инстанции.

В свою очередь, редакция «Облгазеты» направила соответствующий официальный запрос в пресс-службу Уральского банка ПАО Сбербанк. Вот что нам ответили:

«Сбербанк постоянно отслеживает поток посетителей в каждом из отделений. Поэтому наша филиальная сеть всё время меняется в зависимости от потребностей клиентов: где-то открываются новые филиалы, в других местах офисы закрываются. В этом районе Екатеринбурга мы заметили, что большинство жителей теперь предпочитают получать банковские услуги не в офисах, а через другие каналы Сбербанка. При этом, безусловно, остаются клиенты, для которых обслуживание в отделениях более удобно, и мы даём им такую возможность. Так, в этом же микрорайоне в пешей доступности продолжает работать офис Сбербанка на улице Белореченской, 16».

Из ответа получается, что банк не собирается прислушиваться к пожеланиям пенсионеров и восстанавливать филиальную сеть в этом микрорайоне Екатеринбурга. И фраза о том, что «в пешей доступности продолжает работать офис Сбербанка на улице Белореченской, 16» явно удивит пожилых людей, проживающих здесь, ведь именно туда они вынуждены ездить за пенсией на такси, потому что не в силах пройти это расстояние пешком.

Опубликовано в № 209 от 11.11.2021