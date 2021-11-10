В Нижнем Тагиле вандалы испортили обновлённую за полмиллиарда набережную

В Нижнем Тагиле вандалы разрисовали плиты на новой набережной. Фото: пресс-служба администрации муниципалитета.

Вандалы испортили домики и гранитную плитку «Тагильской лагуны – 2» в Нижнем Тагиле. Площадка, на благоустройство которой было потрачено 511 млн рублей, открылась в конце октября.

О порче имущества рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета. Известно, что задействованное в обновлении объекта МУП «Тагилдорстрой» планирует направить заявление в полицию и найти вандалов.

«Гранитное покрытие террасы достаточно дорогое, долговечное и красивое. Будем подавать заявление в полицию, узнавать по видеокамерам, кто это сделал. Кроме того, в детских игровых домиках вырваны рейки, а на другой площадке оборваны два дорожных знака. Тот, кто это сделал, понесёт наказание», – сказал директор компании-подрядчика Игорь Васильев.

Ранее «Областная газета» писала, что на территории «Тагильской лагуны – 2» оборудованы открытый картодром, бетонный скейт-парк, бассейн для запуска радиоуправляемых моделей, площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола, воркаут-зоны и даже детский автогородок. Также там есть прогулочная аллея, двухуровневая терраса и четыре смотровые площадки.