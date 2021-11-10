Уральский лётчик-герой Дамир Юсупов встретился с журналистами "Областной газеты"

Дамир Юсупов посетил редакцию "Областной газеты". Фото: Алексей Кунилов

Герой России, уральский лётчик Дамир Юсупов, аварийно посадивший самолёт на кукурузное поле, стал гостем "Областной газеты". Редакция следила за его судьбой после событий 2019 года. Дамир Юсупов сейчас продолжает выполнять авиарейсы, он также является членом Общественной палаты Свердловской области.

Во время беседы он рассказал журналистам о своём детстве, о том, как зарождалась мечта стать пилотом, почему не получилось поступить в лётное училище с первого раза.

Редакцию Дамир Юсупов посетил с женой Натальей, с которой познакомился во время полёта в качестве пассажира. Журналисты издания узнали, почему Герой России не считает посадку самолёта в кукурузном поле подвигом.

"Героизм - это там, где у человека есть выбор. А тут выбора и не было. Задача была спасти самолёт, чтобы никто не погиб", - пояснил Дамир Юсупов.

Также он рассказал на какой стадии находится работа над фильмом о событиях, связанных с посадкой самолёта А321. Съёмки начнутся летом 2022 года. Сам лётчик-герой выступит консультантом, чтобы картина получилась достоверной.

Снимет фильм режиссёр Сарик Андреасян, в копилке которого такие киноработы, как "Непрощённый" и "Землетрясение". Сценаристом выступит Алексей Гравицкий.

Подробности читайте в одном из ближайших номеров "Областной газеты".