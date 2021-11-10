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Общество
10 ноября 2021, 16:57

Свердловские власти утвердили список документов, которые можно предъявлять с QR-кодом

паспорт и QR-код

В качестве удостоверения личности можно будет показывать военный билет и загранпаспорт. Фото: Павел Ворожцов.

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подписал указ, определяющий перечень документов, которые можно предъявлять вместе с QR-кодом. В качестве удостоверения личности можно будет показывать военный билет и загранпаспорт.

Согласно указу №626-УГ, опубликованному на интернет-портале правовой информации Свердловской области, вместе с QR-кодами жители Среднего Урала могут предъявлять:

  • паспорт иностранного гражданина;
  • пенсионное удостоверение;
  • свидетельство пенсионера;
  • водительское удостоверение;
  • военный билет;
  • паспорт гражданина РФ.

Документ вступает в силу с 11 ноября.

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Областная газета Свердловской области

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