Свердловские власти утвердили список документов, которые можно предъявлять с QR-кодом

В качестве удостоверения личности можно будет показывать военный билет и загранпаспорт. Фото: Павел Ворожцов.

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подписал указ, определяющий перечень документов, которые можно предъявлять вместе с QR-кодом. В качестве удостоверения личности можно будет показывать военный билет и загранпаспорт.

Согласно указу №626-УГ, опубликованному на интернет-портале правовой информации Свердловской области, вместе с QR-кодами жители Среднего Урала могут предъявлять:

паспорт иностранного гражданина;

пенсионное удостоверение;

свидетельство пенсионера;

водительское удостоверение;

военный билет;

паспорт гражданина РФ.

Документ вступает в силу с 11 ноября.