Свердловские власти утвердили список документов, которые можно предъявлять с QR-кодом

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подписал указ, определяющий перечень документов, которые можно предъявлять вместе с QR-кодом. В качестве удостоверения личности можно будет показывать военный билет и загранпаспорт.
Согласно указу №626-УГ, опубликованному на интернет-портале правовой информации Свердловской области, вместе с QR-кодами жители Среднего Урала могут предъявлять:
- паспорт иностранного гражданина;
- пенсионное удостоверение;
- свидетельство пенсионера;
- водительское удостоверение;
- военный билет;
- паспорт гражданина РФ.
Документ вступает в силу с 11 ноября.
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