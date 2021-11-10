Дамир Юсупов готов вновь перевоплотиться в Деда Мороза

Герой России, уральский лётчик Дамир Юсупов во время визита в редакцию "Областной газеты" рассказал, что готов вновь перевоплотиться в Деда Мороза. В прошлом году он уже поздравлял детей в костюме главного новогоднего сказочника.
О том, как это было "Облгазета" рассказывала и показывала. В образе Деда Мороза пилот гражданской авиации посетил несколько екатеринбургских семей. После раздачи подарков Дамир Юсупов, совершивший три года назад экстренную посадку самолёта и спасший множество жизней, признался, что волновался перед выходом к детям в образе.
"Не знаешь ведь реакцию маленьких детей, поэтому стараешься общаться с ними по-детски, по-доброму, рассказываешь стихи, знакомишься, узнаешь, что с ними происходит. Я с удовольствием принял участие в этом мероприятии", - отмечал он.
В этом году, по словам уральского лётчика, он хотел бы вновь участвовать в данной акции. Однако, как будет точно, пока не известно. Идёт обсуждение с организаторами. Наш гость также сообщил, что уже знает о мальчике, который хотел бы получить подарок, связанный с авиационной тематикой.
Эксклюзивное интервью с Дамиром Юсуповым будет опубликовано в одном из ближайших номеров "ОГ".
Лётчик Дамир Юсупов прославился на всю страну 15 августа 2019 года, когда спас со своим экипажем жизни более 200 пассажиров самолёта Airbus A321 рейса Москва - Симферополь, совершив аварийную посадку в Подмосковье. В результате происшествия никто не погиб. Позже Президент РФ присвоил командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звание Героев РФ, а остальных членов экипажа наградил орденами Мужества.
В этом году ходили слухи о возможном участии Дамира Юсупова в выборах в Госдуму, однако они не подтвердились. Сам он заявлял, что хочет летать, а участие в политике для него под вопросом. Позже стало известно, что лётчик-герой вошёл в состав Общественной палаты Свердловской области.