Дамир Юсупов готов вновь перевоплотиться в Деда Мороза

Дед Мороз Дамир Юсупов дарил подарки детям в 2020 году. Фото: Павел Ворожцов.

Герой России, уральский лётчик Дамир Юсупов во время визита в редакцию "Областной газеты" рассказал, что готов вновь перевоплотиться в Деда Мороза. В прошлом году он уже поздравлял детей в костюме главного новогоднего сказочника.

О том, как это было "Облгазета" рассказывала и показывала. В образе Деда Мороза пилот гражданской авиации посетил несколько екатеринбургских семей. После раздачи подарков Дамир Юсупов, совершивший три года назад экстренную посадку самолёта и спасший множество жизней, признался, что волновался перед выходом к детям в образе.

"Не знаешь ведь реакцию маленьких детей, поэтому стараешься общаться с ними по-детски, по-доброму, рассказываешь стихи, знакомишься, узнаешь, что с ними происходит. Я с удовольствием принял участие в этом мероприятии", - отмечал он.

В этом году, по словам уральского лётчика, он хотел бы вновь участвовать в данной акции. Однако, как будет точно, пока не известно. Идёт обсуждение с организаторами. Наш гость также сообщил, что уже знает о мальчике, который хотел бы получить подарок, связанный с авиационной тематикой.

Эксклюзивное интервью с Дамиром Юсуповым будет опубликовано в одном из ближайших номеров "ОГ".

Фото: Алексей Кунилов