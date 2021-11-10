В Свердловской области открылась современная библиотека по мотивам сказов Бажова

В рамках нацпроекта "Культура" на модернизацию библиотеки было выделено 10 млн рублей их федерального бюджета. Фото: Алексей Кунилов.

В Красноуральске появилась библиотека нового типа по мотивам сказов Бажова. В рамках нацпроекта "Культура" на модернизацию было выделено 10 млн рублей их федерального бюджета.

На выделенную сумму будут приобретены мебель, оборудование, книги. При этом 5 млн 300 тыс. рублей из местного бюджета были направлены на капитальный ремонт помещений библиотеки, установку охранной сигнализации, ремонт внутренних систем отопления, установку вывески на фасад библиотеки и указатели.

Новая модельная муниципальная библиотека создана на базе Центральной городской библиотеки им. П.П. Бажова Централизованной библиотечной системы. Известно, что приобретено около четырёх тысяч экземпляров новых книг: литература для слепых и слабовидящих людей («говорящие» книги, книги шрифтом Брайля), интерактивные книги с дополненной реальностью, издания отечественной и зарубежной классики, современная популярная художественная литература, книги-лауреаты литературных премий.

Отмечается, что дизайн-проект библиотеки выполнялся по мотивам сказов Бажова. В интерьере присутствуют: Хозяйка медной горы и Данила-мастер, каменный цветок и малахитовая шкатулка, стеллажи, стилизованные под ёлки, светильники, блестящие как уральские самоцветы. При входе гости библиотеки встретят знаменитую ящерку, расположившуюся на большом валуне, сообщает департамент информполитики региона.

Созданы зал мастер-классов, дискуссионный зал, залы тихого и уединённого чтения, компьютерный зал, событийный зал. Кроме того, для детей отведено специальное помещение, где они смогут заниматься творчеством и играть в настольные и интерактивные развивающие игры. Также присутствует интерактивный стол с интерактивной песочницей, шлем виртуальной реальности для проведения мероприятий и реализации творческих проектов. Все это позволит проводить социально-значимые мероприятия для детей и взрослых на более высоком уровне.

Напомним, ранее сообщалось, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, где сказано, что в регионы России дополнительно направят 1,9 млрд рублей на дооснащение детских театров, обновление и пополнение книжных фондов библиотек. Также Свердловская область по итогу конкурса Министерства культуры РФ получит допфинансирование на создание модельной библиотеки на базе Талицкой центральной районной библиотеки им, на сумму 10 млн рублей.