Екатеринбуржцев приглашают на последнюю ярмарку в сезоне

Парковка на площади будет недоступна для автомобилистов c 00:00 12 ноября до 19:00 14 ноября. Фото: Галина Соловьёва.

13 и 14 ноября на главной площади Екатеринбурга пройдёт последняя в этом сезоне ярмарка. Горожан жду в оба дня с 9:00 до 17:00.

Посетители смогут приобрести свежие и качественные продукты от фермеров из Свердловской и других областей. В частности на прилавках появится мясная и молочная продукции, рыба, орехи, сухофрукты, натуральный мёд. Также гостям предложат свежие фрукты и ароматную клубнику. С наступлением холодов актуальной будет покупка тёплых вещей - шапок, шалей, пончо.

Парковка на площади будет недоступна для автомобилистов c 00:00 12 ноября до 19:00 14 ноября. Горожане, приезжающие на ярмарку на машинах, могут припарковаться на улицах Урицкого и Володарского или в подземном паркинге ближайшего ТЦ.

Как ранее писала "Областная газета", с 15 ноября площадь 1905 года будет закрыта для подготовки к возведению Ледового городка.

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