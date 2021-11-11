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11 ноября 2021, 12:16

Наталия Орейро получила российский паспорт

Наталия Орейро

Певица учит русский язык и исполняет русскоязычные версии своих мировых хитов. Фото: Instagram Орейро.

Известная актриса и певица Наталия Орейро получила российский паспорт. Торжественная церемония принятия присяги на гражданство прошло в Посольстве России в Аргентинской Республике.

Российское гражданство 10 ноября было присвоено и сыну уругвайской звезды. Напомним, соответствующий указ ранее был подписан Президентом России Владимиром Путиным.

"В ходе церемонии Наталия Орейро зачитала текст присяги гражданина Российской Федерации на русском и испанском языках и вместе с сыном получила паспорт гражданина России", - сообщает МИД России.

На странице в Instagram Орейро рассказала, что благодарна "за этот символ братства двух культур, у которых много общего".

Добавим, о желании стать гражданкой России Наталия Орейро заявляла раньше. Так, весной прошлого года в в эфире "Вечернего Урганта" она попросила у главы государства российский паспорт. Певица отметила, что обрусела больше, чем Жерар Депардье, который получил гражданство ещё в феврале 2013 года.

Досье

Наталия Орейро родилась 19 мая 1977 года в столице Уругвая Монтевидео. В 16 лет она переехала в Аргентину, где её карьера пошла вверх. На рубеже 2000-х годов Орейро стала известна всему миру благодаря телесериалу "Дикий ангел". Актёрскую карьеру она совмещает с эстрадой. В её копилке четыре студийных альбома.

В 2001 году впервые посетила Россию и стала посещать её ежегодно с гастролями. Певица учит русский язык и исполняет русскоязычные версии своих мировых хитов.

Областная газета Свердловской области

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