Певица учит русский язык и исполняет русскоязычные версии своих мировых хитов. Фото: Instagram Орейро.

Известная актриса и певица Наталия Орейро получила российский паспорт. Торжественная церемония принятия присяги на гражданство прошло в Посольстве России в Аргентинской Республике.

Российское гражданство 10 ноября было присвоено и сыну уругвайской звезды. Напомним, соответствующий указ ранее был подписан Президентом России Владимиром Путиным.

"В ходе церемонии Наталия Орейро зачитала текст присяги гражданина Российской Федерации на русском и испанском языках и вместе с сыном получила паспорт гражданина России", - сообщает МИД России.

На странице в Instagram Орейро рассказала, что благодарна "за этот символ братства двух культур, у которых много общего".

Добавим, о желании стать гражданкой России Наталия Орейро заявляла раньше. Так, весной прошлого года в в эфире "Вечернего Урганта" она попросила у главы государства российский паспорт. Певица отметила, что обрусела больше, чем Жерар Депардье, который получил гражданство ещё в феврале 2013 года.