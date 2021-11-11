В Свердловской области выпустят открытки с Шигирским идолом ограниченным тиражом

Возраст идола составляет более 11 тысяч лет. Фото: Александр Исаков.

Почта России анонсировала выпуск новых открыток, связанных со Свердловской областью. Тираж каждого вида будет ограничен и составит 1 тыс. экземпляров.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе Макрорегион "Урал" АО "Почта России", к 18 ноября ожидается поступление почтовых открыток "Екатеринбург - город трудовой доблести" с изображением Памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса. Ранее в обращение была выпущена марка с тем же рисунком.

В декабре также будет издана почтовая открытка с Шигирским идолом. Напомним, деревянная скульптура, найденная в 1890 году на Шигирском торфянике, выставлена в екатеринбургском музее. Возраст идола составляет более 11 тысяч лет.

"Почта России ведёт системную работу, чтобы запечатлеть региональные исторические, памятные даты и юбилеи, именно связанные с нашим регионом, в почтовой продукции", - отметили изданию.

Добавим, ранее в регион поступили конверты, выпущенные к 400-летию старейшей на Урале и в Сибири женской обители - Свято-Покровского женского монастыря в Верхотурье. Тираж составил 297 тыч. экземпляров. Основная часть направлена в Верхотурье и Екатеринбург, по почтовым отделениям, где идёт основной туристический поток.

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