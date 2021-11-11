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Общество
11 ноября 2021, 18:00

«Облгазета» в очередной раз помогла решить проблему читателя с Ростелекомом

пульт от телевизора

Пенсионеры часто не могут самостоятельно разрешить проблемы с телевизором. Фото: Алексей Кунилов

Вопросы, связанные с оказываемыми Ростелекомом услугами и недовольством компанией, увы, периодически поступают в редакцию «Облгазеты». И нам удаётся помогать читателям с этими неурядицами (см. «ОГ» №147 от 13.08.2020, №127 от 16.07.2021). Вот и в этот раз разрешить проблему с Ростелекомом обратившегося к нам пенсионера из Екатеринбурга Вениамина Делёва удалось только после вмешательства «ОГ».

Вениамину Делёву 90 лет. Обращение с техникой в этом возрасте становится уже затруднительным, а тут в совете ветеранов Орджоникидзевского района ему подарили новый цифровой телевизор – до этого у него работал старый, аналоговый. Возникла необходимость подключить новую технику, но пенсионер не захотел обращаться к услугам частников – предпочёл «Ростелеком», с которым у него заключён договор по обслуживанию телевидения. Стал звонить по номеру, который написан в его договоре и на сайте организации: 8–800–1000-800. Однако, несмотря на многочисленные попытки дозвониться, трубку так никто и не взял.

– В телефоне одна музыка, а затем гудки, – пожаловался Вениамин Делёв.

Мы тоже попытались дозвониться до компании по этому номеру, но безрезультатно – или не отвечают, или все операторы заняты, а дождаться ответа нереально. После обращения «ОГ» в пресс-службу Ростелекома нас заверили, что лично проконтролируют работу специалистов по этой заявке. И вскоре Вениамин Делёв сообщил, что телевизор ему подключили. Правда, сейчас пенсионер решил попросить специалистов компании настроить ему телевизионные каналы на пульте – и снова не может дозвониться. Вероятно, придётся помочь и в этом вопросе.

  • Опубликовано в №209 от 12.11.2021 

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Областная газета Свердловской области
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