На портале Госуслуг второй раз за неделю произошёл технический сбой

При попытке войти в мобильное приложение "Госуслуги" выдаётся уведомление, что сервис временно недоступен. Фото: скриншот мобильного приложения "Госуслуги".

Портал Госуслуг второй раз за неделю столкнулся с техническими проблемами. Пользователи мобильного приложения не могут войти в аккаунт.

При попытке войти в мобильное приложение "Госуслуги" выдаётся уведомление, что сервис временно недоступен. При этом некоторые пользователи web-версии портала Госуслуг заходят в аккаунт без проблем.

Напомним, утром 8 ноября пользователи Госуслуг обнаружили, что срок действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса был сокращён. Если ранее QR-код о сделанной прививке действовал 1 год, то после сбоя - 6 месяцев.

В тот же день Минцифры и Минздрав России выступили с официальным заявлением по поводу сокращения сроков действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса до полугода. Изменение сроков было связано с проведением технических работ на портале Госуслуг.

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