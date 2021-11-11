Темы дня

Общество
11 ноября 2021, 14:46

На портале Госуслуг второй раз за неделю произошёл технический сбой

Госуслуги

При попытке войти в мобильное приложение "Госуслуги" выдаётся уведомление, что сервис временно недоступен. Фото: скриншот мобильного приложения "Госуслуги".

Портал Госуслуг второй раз за неделю столкнулся с техническими проблемами. Пользователи мобильного приложения не могут войти в аккаунт.

При попытке войти в мобильное приложение "Госуслуги" выдаётся уведомление, что сервис временно недоступен. При этом некоторые пользователи web-версии портала Госуслуг заходят в аккаунт без проблем.

Напомним, утром 8 ноября пользователи Госуслуг обнаружили, что срок действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса был сокращён. Если ранее QR-код о сделанной прививке действовал 1 год, то после сбоя - 6 месяцев.

В тот же день Минцифры и Минздрав России выступили с официальным заявлением по поводу сокращения сроков действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса до полугода. Изменение сроков было связано с проведением технических работ на портале Госуслуг.

Читайте также:

С 8 ноября в России начнут переоформлять действующие сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.11.2021, 17:13 / Общество
Власти Татарстана введут QR-коды в общественном транспорте с 22 ноября
11.11.2021, 16:35 / Общество
На благоустройство территории у ДК в Верхотурье готовы потратить 117 млн рублей
11.11.2021, 15:48 / Общество
Для свердловских медучреждений закупили 23 новых маммографа
11.11.2021, 15:41 / Общество
В Свердловской области выпустят открытки с Шигирским идолом ограниченным тиражом
11.11.2021, 15:38 / Экономика
Евгений Куйвашев выступит в Заксобрании Свердловской области с докладом о бюджете на 2022 год