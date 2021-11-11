Насколько безопасно передавать личные данные для Всероссийской переписи населения?

Участвовать во Всероссийской переписи населения хотят далеко не все Фото: Алексей Кунилов

В нашей стране завершается Всероссийская перепись населения – участие в ней приняли уже более 130 миллионов человек. По форме своего проведения эта перепись отличается от всех предыдущих – её называют первой цифровой. И основной объём информации собирается в виртуальном пространстве, где обобщённые данные будут подсчитаны по субъектам и собраны в одном месте – в Росстате. Но насколько это безопасно для людей?

Общеизвестно, что переписные листы Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года по указу Николая II должны были быть уничтожены. Но далеко не во всех губерниях России выполнили указ царя. Мне повезло найти на просторах сети переписной лист моей семьи. Для семейной истории эта информация бесценна, в переписном листе есть имена прадеда, прапрадеда и даже прапрапрадеда, но с точки зрения закона о персональных данных…

– К нам переписные листы россиян попадают уже в обезличенном виде, – говорит начальник отдела статистики населения и здравоохранения Управления Росстата по Свердловской и Курганской областям Елена Мугинова. – Люди переживают за свои персональные данные совершенно напрасно. Мы чётко соблюдаем закон.

И всё же на этапе сбора информацию нельзя назвать обезличенной, поэтому людей волнует, не утечёт ли она от переписчика, который приходит к конкретному человеку по конкретному адресу.

– Думаю, нет смысла воровать данные одного человека. Экономически это бесполезно. А если начинают воровать массово, то это автоматически приводит к конкретному переписчику – тогда за дело должны взяться силовики, – считает екатеринбургский эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук. – Что же касается персональных данных, то они охраняются на каждом этапе. Есть папки с документами? Сложили их в одной комнате, закрыли. Есть и юридические ограничения. Переписчики связаны именно такими документами. Им запрещено «сливать» персональные данные куда-либо под угрозой наказания. Это во-первых. Во-вторых, технически система, в которую они всё это складывают, защищена от взломов. Конечно, устойчивых на тысячу процентов систем практически не бывает… Но на том уровне, который необходим для сохранности данных, я думаю, что перепись населения угрозы персональным данным не представляет.

…Свой семейный раритет, датированный 1897 годом, я бережно сохраню и в бумажном и в электронном виде. Росстат на своих серверах будет хранить уже обезличенную информацию переписных листов в течение одного года после опубликования предварительных итогов. Потом все переписные листы уничтожат. Окончательные итоги в виде статистических таблиц поступят на хранение в Государственный архив РФ.

Цифра На перепись 2021 года государством выделено 32 миллиарда рублей. Десять лет назад на эти цели потратили 16,5 миллиарда рублей

СПРАВКА «ОГ» Впервые попытка подсчитать население Руси была предпринята в XIII веке, в период владычества монголо-татар. Переписывали трижды – в 1245, 1257 и 1274 годах. Цель проста: определение ожидаемого сбора доходов с подвластных территорий и народов. Постоянными ревизии населения стали лишь в ХIX веке. До отмены крепостного права прошло десять ревизий: в 1719, 1747, 1767, 1787, 1808, 1811, 1825, 1835, 1850, 1859 годах. Они давали неточные сведения о населении, поскольку учитывали не фактическое число жителей, а только «приписных» из податных сословий — людей, числившихся в списках для уплаты подушного налога. По этой же причине они по времени тянулись очень долго: помещики не торопились делиться с государством трудом податного населения и задерживали подачу ревизских сказок. Ревизские сказки — документы, отражающие результаты подушных переписей податного населения Российской империи в XVIII — 1-й половине XIX веков, проводившихся с целью налогообложения. Ревизские сказки представляли собой поимённые списки населения, в которых указывались имя, отчество и фамилия (при её наличии) главы семьи, его возраст, имена и отчества членов семьи с указанием возраста, отношение к главе семьи. В ревизских сказках (за некоторыми исключениями) учитывались лица мужского и женского пола, но в сводных таблицах женский пол никогда не фигурировал. В 1897 году перепись впервые назвали всеобщей. Подсчёту подверглось тогда всё наличное население страны. Её результаты были опубликованы в 89 томах (119 книг) – по губерниям, областям, четырём городам (Санкт-Петербург, Москва, Одесса, Варшава) и острову Сахалин – под общим заглавием «Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года». Все эти тома сегодня можно найти в электронном виде. Создан сайт с архивной информацией Первой всеобщей переписи, где выложены большие объёмы статистических данных о России на конец XIX века. Но персональных данных в этих источниках не найти. Переписные листы, где подворно и подушно задокументировано население, сохранились лишь в тех губерниях, где ослушались царя и не уничтожили первично собранные данные.

КОММЕНТАРИЙ Иван Антипин, заведующий кафедрой региональной, муниципальной экономики и управления Уральского государственного экономического университета: – Если мы хотим, чтобы у нас не было где-то переизбытка, а где-то дефицита – в услугах, в объектах, в иных категориях – мы должны знать реальную численность населения. Технология проведения переписи-2021 более совершенна, чем, к примеру, в 2010 году. Учитывая применение нового инструментария и те методы обработки информации, которые сегодня существуют у Росстата, я не прогнозирую критических погрешностей или искажения информации.