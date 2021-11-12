99% россиян уже приняли участие во Всероссийской переписи населения

Первые результаты переписи населения появятся в следующем году. Фото: Алексей Кунилов

Основной этап переписи населения завершится через два дня, 14 ноября. Перепись в труднодоступных территориях продлится до 20 декабря. По словам замглавы Росстата Павла Смелова, последнюю точку поставят в отдалённом населённом пункте в Свердловской области.

По словам председателя Росстата, почти 99% населения приняли участие в переписи.

"С учётом того, что нам пришлось переносить перепись несколько раз из-за пандемии, и постоянно приходилось корректировать все планы и всю логистику - мы справились, так как народ активно шёл и переписывался самостоятельно, и пускал переписчиков домой", - рассказал Павел Смелов в эфире телеканала "Россия-24".

В целом по стране было привлечено порядка 350 тысяч человек (переписчики, контролёры, уполномоченные), но, если смотреть масштабно, в переписи задействованы практически все органы федеральной власти – несколько миллионов человек принимали участие в подготовке и проведению переписи.

Также он выделил три основных субъекта по переписи населения: Москва, Санкт-Петербург и Чечня. И напомнил, что на её основе принимаются практически все программы развития страны на ближайшие перспективы. К примеру, после переписи 2002 года была принята программа материнского капитала, которой воспользовались 11 млн семей страны.

Напомним, что к традиционным способам опроса добавилась в этом году возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

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