Рейсы из Екатеринбурга в Венесуэлу запустят не скоро

В осенне-зимнем расписании Кольцово значатся рейсы в 15 стран мира, в том числе в расположенную недалеко от Венесуэлы Доминикану. Фото: Галина Соловьёва.

Екатеринбуржцам не стоит надеяться на скорый запуск рейсов в Венесуэлу. В Уральской ассоциации туризма (УАТ) считают, что рынок пока не готов к работе на этом направлении.

Президент УАТ Михаил Мальцев в разговоре с корреспондентом "ОГ" назвал две причины, по которым авиарейсы из Екатеринбурга на курортный остров Маргарита вряд ли будут запущены в скором времени. Это отсутствие платёжеспособного спроса и огромное расстояние между аэропортами, которое способны преодолевать далеко не все типы самолётов, летающих из Кольцово.

- У нас самолёты в Доминикану сейчас заполняются не так хорошо, как хотелось бы, а проект рейса в Венесуэлу ещё более сложный. Поэтому я не ожидаю, что скоро он появится в расписании, а если и появится, это вряд ли вызовет повышенный интерес туристов. Это очень специфическое направление. Экономическая ситуация сейчас вряд ли располагает к таким смелым экспериментам, - говорит Михаил Мальцев.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсиа сообщил об открытии регулярных прямых рейсов на Маргариту из уральской столицы с 9 ноября. Подробности об авиакомпаниях, которые будут обслуживать рейсы, и их графиках до сих пор неизвестны.