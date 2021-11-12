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Общество
12 ноября 2021, 17:52

Свердловские власти утвердили главного энергетика Универсиады-2023

Николай Смирнов

Главным энергетиком стал глава регионального минэнерго Николай Смирнов. Фото: Павел Ворожцов.

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подписал постановление об утверждении главного энергетика летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Им стал глава регионального минэнерго Николай Смирнов.

Согласно постановлению, опубликованному на интернет-портале правовой информации Свердловской области, заместителем главного энергетика Универсиады-2023 назначен советник гендиректора ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" Юрий Шевелев. Контроль за исполнением документа возлагается на заместителя губернатора Свердловской области Сергея Швиндта.

Как сказано в документе, главный энергетик будет заниматься организацией работы системы энергоснабжения Универсиады и взаимодействием с региональным операционным центром, создаваемым автономной некоммерческой организацией "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023".

В задачи главного энергетика входит:

  • координация и контроль деятельности органов, ведомств и организаций, задействованных в обеспечении энергоснабжения Универсиады;
  • круглосуточный мониторинг функционирования объектов электроэнергетики и электроустановок Универсиады;
  • организация тренировок и учений с участием дежурного персонала игр, субъектов электроэнергетики, экстренных служб, муниципальных и региональных органов власти;
  • участие в расследовании причин нарушений электроснабжения объектов Универсиады;
  • утверждение единой схемы электроснабжения и эксплуатации электрических сетей объектов Универсиады.

Универсиада-2023 пройдёт с 8 по 19 августа в Екатеринбурге. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта, в ходе которых будут разыграны 246 комплектов медалей. 

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Областная газета Свердловской области

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