Свердловские власти утвердили главного энергетика Универсиады-2023

Главным энергетиком стал глава регионального минэнерго Николай Смирнов. Фото: Павел Ворожцов.

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подписал постановление об утверждении главного энергетика летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Им стал глава регионального минэнерго Николай Смирнов.

Согласно постановлению, опубликованному на интернет-портале правовой информации Свердловской области, заместителем главного энергетика Универсиады-2023 назначен советник гендиректора ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" Юрий Шевелев. Контроль за исполнением документа возлагается на заместителя губернатора Свердловской области Сергея Швиндта.

Как сказано в документе, главный энергетик будет заниматься организацией работы системы энергоснабжения Универсиады и взаимодействием с региональным операционным центром, создаваемым автономной некоммерческой организацией "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023".

В задачи главного энергетика входит:

координация и контроль деятельности органов, ведомств и организаций, задействованных в обеспечении энергоснабжения Универсиады;

круглосуточный мониторинг функционирования объектов электроэнергетики и электроустановок Универсиады;

организация тренировок и учений с участием дежурного персонала игр, субъектов электроэнергетики, экстренных служб, муниципальных и региональных органов власти;

участие в расследовании причин нарушений электроснабжения объектов Универсиады;

утверждение единой схемы электроснабжения и эксплуатации электрических сетей объектов Универсиады.

Универсиада-2023 пройдёт с 8 по 19 августа в Екатеринбурге. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта, в ходе которых будут разыграны 246 комплектов медалей.

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