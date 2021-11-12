В мэрии Екатеринбурга сменился номер горячей линии для приёма обращений горожан

Сейчас доступ посетителей в здание мэрии ограничен в связи с действующими мерами по предотвращению распространения коронавируса. Фото: Владимир Мартьянов.

В мэрии Екатеринбурга сменился номер круглосуточной горячей линии для приёма обращений горожан и предприятий. Об этом сообщили в администрации уральской столицы.

Действующий ранее номер телефона - 253-88-44 - на данный момент уже не работает. Теперь принимать обращения горожан и организаций мэрия Екатеринбурга будет по телефону +7 (343) 382-45-28.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, подать свои обращения в мэрию можно одним из следующих способов:

по телефону горячей линии;

по электронной почте по адресу: glava@ekadm.ru ;

; через электронную приёмную на сайте администрации Екатеринбурга;

почтой по адресу проспект Ленина, 24а, Екатеринбург, 620014.

Также мэрия напоминает, что сейчас доступ посетителей в здание мэрии ограничен в связи с действующими мерами по предотвращению распространения коронавируса.