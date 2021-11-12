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12 ноября 2021, 18:30

В мэрии Екатеринбурга сменился номер горячей линии для приёма обращений горожан

мэрия Екатеринбурга

Сейчас доступ посетителей в здание мэрии ограничен в связи с действующими мерами по предотвращению распространения коронавируса. Фото: Владимир Мартьянов.

В мэрии Екатеринбурга сменился номер круглосуточной горячей линии для приёма обращений горожан и предприятий. Об этом сообщили в администрации уральской столицы.

Действующий ранее номер телефона - 253-88-44 - на данный момент уже не работает. Теперь принимать обращения горожан и организаций мэрия Екатеринбурга будет по телефону +7 (343) 382-45-28.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, подать свои обращения в мэрию можно одним из следующих способов:

  • по телефону горячей линии;
  • по электронной почте по адресу: glava@ekadm.ru;
  • через электронную приёмную на сайте администрации Екатеринбурга;
  • почтой по адресу проспект Ленина, 24а, Екатеринбург, 620014.

Также мэрия напоминает, что сейчас доступ посетителей в здание мэрии ограничен в связи с действующими мерами по предотвращению распространения коронавируса.

Областная газета Свердловской области

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В мэрии Екатеринбурга сменился номер горячей линии для приёма обращений горожан