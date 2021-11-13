В Краснотурьинске сотрудники ГИБДД нашли потерявшегося 85-летнего пенсионера

Мужчину передали семье. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД Краснотурьинска помогли вернуться 85-летнему пенсионеру домой. Мужчина шёл с похорон и пропал.

Пенсионер имеет проблемы с памятью. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчина вместе с супругой возвращались с похорон. Во время ожидания транспорта на остановке он сообщил жене, что быстро сходит в магазин и вернётся. Но пенсионер так и не пришёл. Женщина рассказал о случившемся детям, а они обратились за помощью в полицию.

Ориентировку на потерявшегося разослали по всем нарядам. В тот вечер на службе был экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта Сергея Вощенкова и младшего лейтенанта Константина Петровского. Во время патрулирования территории они обратили внимание на пешехода, который был похож на разыскиваемого.

"Инспекторы не проехали мимо, остановились и поговорили с "путешественником". Выяснилось, что ночной путник порядком продрог, сильно устал и заблудился. Стражи порядка доложили об этом факте своему руководству, после чего пригласили мужчину в салон патрульной машины и доставили к не находившим себе места родственникам", - рассказал Валерий Горелых.

Он также попросил уральцев, в чьих семьях есть люди с ограниченными возможностями, не оставлять их без присмотра.