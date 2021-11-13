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13 ноября 2021, 16:11

Евгений Куйвашев поздравил войска радиационной, химической и биологической защиты

Евгений Куйвашев

День войск радиационной, химической и биологической защиты отмечается 13 ноября. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил войска РХБЗ с профессиональным праздником. День войск радиационной, химической и биологической защиты отмечается 13 ноября.

Он отметил, что войска радиационной, химической и биологической защиты выполняют важные и ответственные функции – защищают военнослужащих и население от различных химико-биологических угроз, сообщает департамент информполитики Свердловской области. В современном мире значимость и востребованность военных химиков растёт благодаря развитию технологий.

В настоящее время специалисты в сфере радиационной, химической и биологической защиты участвуют в борьбе с коронавирусом. Они дезинфицируют общественный транспорт, учебные заведения и места массового пребывания людей.

Глава региона поблагодарил военнослужащих, офицеров и ветеранов войск радиационной, химической и биологической защиты добросовестную службу, ответственность, высокий профессионализм.

Областная газета Свердловской области

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