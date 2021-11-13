Жители Екатеринбурга задолжали по штрафам около 28,5 миллиона рублей

Средняя сумма долга составляет 4,5 тысячи рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге жители имеют задолженности по штрафам около 28,5 миллиона рублей. Инспекторы проведут оперативно-профилактические мероприятия.

За неуплату штрафов гражданин привлекается к административной ответственности. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

"Общее количество лиц, имеющих задолженность по административным штрафам в Екатеринбурге составляет на данный момент – 6311 человек. Суммарная задолженность данных граждан составляет порядка 28,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

С 15 по 19 ноября в Екатеринбурге будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие "Должник".

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