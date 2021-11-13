Темы дня

Общество
13 ноября 2021, 17:07

Жители Екатеринбурга задолжали по штрафам около 28,5 миллиона рублей

Деньги

Средняя сумма долга составляет 4,5 тысячи рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге жители имеют задолженности по штрафам около 28,5 миллиона рублей. Инспекторы проведут оперативно-профилактические мероприятия.

За неуплату штрафов гражданин привлекается к административной ответственности. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

"Общее количество лиц, имеющих задолженность по административным штрафам в Екатеринбурге составляет на данный момент – 6311 человек. Суммарная задолженность данных граждан составляет порядка 28,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

С 15 по 19 ноября в Екатеринбурге будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие "Должник".

Читайте также:

Ещё двух свердловчан наказали за нарушение режима изоляции при COVID-19.

В Екатеринбурге начали автоматически штрафовать за неоплату парковки.

Госавтоинспекция перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.11.2021, 18:29 / Общество
Прокуратура организовала проверку из-за ДТП с автобусом в Свердловской области
13.11.2021, 18:14 / Общество
В ДТП на трассе М-5 "Урал" погибло шесть человек, ещё один пострадал
13.11.2021, 18:02 / Общество
В Каменске-Уральском установили светофор за 3,8 миллиона рублей
13.11.2021, 17:07 / Общество
Жители Екатеринбурга задолжали по штрафам около 28,5 миллиона рублей
13.11.2021, 16:11 / Общество
Евгений Куйвашев поздравил войска радиационной, химической и биологической защиты