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14 ноября 2021, 11:22

Гидрометцентр России предупредил уральцев об аномальных холодах

Мороз

Холоднее всего будет в Курганской области. Фото: Галина Соловьёва.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в Уральском федеральном округе ожидается аномальное похолодание. В некоторых регионах температура воздуха упадёт до -18...-20°С.

Холоднее всего будет в Курганской области.

Наиболее заметное понижение температуры прогнозируется на Урале. Если ещё 14 ноября там умеренные морозы, то с понедельника ночные температуры будут в диапазоне -15...-18°С, в Курганской области - даже до -20°С. Дневные температуры будут тоже низкие - от -5 до -10°С", - передаёт слова Романа Вильфанда ТАСС.

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра, в УрФО будет уже настоящая зимняя погода, а температурный фон - ниже нормы на 4-7 градусов.

При этом в Северо-Западном федеральном округе, наоборот, на следующей неделе ожидается аномальное потепление. С 16 ноября воздух прогреется до +5°С - это выше нормы на 5-6°С.

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